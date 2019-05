Macalintal, suportado ni Ate Vi

Sigurado na ang suporta ng mga Batangueño sa kababayan nitong Otso Diretso candidate na si Atty. Romy Macalintal—lalo na mula kay Batangas congresswoman Vilma Santos-Recto.

Nagpasalamat si MacaRomy sa mambabatas at tinaguriang Star for All Seasons sa pag-e-endorso nito sa kaniyang kandidatura para Senado.

“Uy! Salamat Ate Vi sa for all seasons na suporta mo sa akin! For all seasons din ang pag-aalaga natin sa mga senior citizens natin!” ani MacaRomy.

Sa isang video kasama si MacaRomy, sinabi ni Ate Vi: “Definitely isa na sa aking senador si Atty. Mac. Proven na ‘yan.”

Dagdag pa ni Gov. Vi: “Lalo na isang Batangueño po ito, definitely welcome na welcome siya at susuportahan siya ng mga Batangueño.”

Bukod kay MacaRomy, sinuportahan ng partido ni Gov. Vi na One Batangas ang iba pang mga kandidato ng Otso Diretso na kapwa rin Batangueño na si Atty.

Chel Diokno, ang taga-Quezon na da­ting Congressman Erin Tañada, at ang nagbabalik-senador na si Mar Roxas.

Kasama din nila MacaRomy, Chel, Erin, at Mar sa Otso Diretso sina Senator Bam Aquino at Magdalo Congressman Gary Alejano at ang mga bago ring sasabak sa politika na sina dating Solicitor General na si Pilo Hilbay at dating ARMM assemblywoman Samira Gutoc.