Sana magkaroon din ng theme song ang pagdiriwang ng Kinsentenaryo sa 2021, ang ika-500 taon ng kagitingan at tagum­pay sa Mactan. Sa ika-apat at huling bahagi ng seryeng ito, paano ba napili na official Centennial Song sa 2nd Katha-Himig Va­lues Songwriting Competition ng Development Bank of the Phi­lippines ang “Mabuhay ka, Pilipino!” ni Dante M. Beriong?

Ang kantang kinatha lamang niya sa isang oras at sa kanyang konsepto ay “upbeat” at tutugtugin sa mga katutubong instumento, ay naging kabilang sa 1,054 na mga kalahok sa loob ng tatlong buwan. Sinala pa ito hanggang sa mapili na isa sa labindalawang “finalist”. At dahil dito, dahil dito, muling ina­yos ni Nathanael Arnel de Pano ang areglo at ipinawit kay Edward Granadosin sa “recor­ding.” Dahil sa galing niya, take one lamang nirecord.

At dumating ang grand finals, 23 Janua­ry 1997 sa Tanghalang Nicanor Abelardo ng CCP. Ang mga ianmpalan na kinabibilangan nina Jose Mari Chan, Freddie Aguilar, Maes­tro Lucio San Pedro, Andrea Veneracion ng Madrigal Singers, Maan Hontiveros at iba pa. Kung papakinggan ang buong “album,” lahat ng “finalist” ay maganda pero ang nagwagi ay ang kay Beriong. Ang komento ni Aguilar sa nanalong awit sa kanyang “notes,” “Excellent!” P100,000 ang premyo.

Inawit sa buong bansa ang kanyang komposisyon. Ngunit sa araw ng Sentenar­yo, 12 Hunyo 1998, nasa isang otel siya sa Iloilo nang buksan niya ang telebisyon at makita niyang inaawit ng isanlibong-kataong koro sa Kawit, Cavite kinakanta niya ang kanyang kanta.

Napaluha siya dahil sa halong tuwa at lungkot, tuwa sa kara­ngalan na inaawit ang kanta niya ngunit bakit hindi man lang siya imbitado, “I was alone in my room, bakit wala ako doon? Sayang ‘to.”

Isang “choral version” ang ipinaareg­lo kay Prop. Nick Pacis at matapos ang maraming taon, nang ang kanyang anak ay maging “trainee” ng UP Singing Ambassadors at malaman ng “choirmaster” na si Ed Naguiat na anak siya ni Dante Beriong, ay pinaupo siya at sinabing “They will sing for you, kami ang pinakamagaling na kumakanta ng kanta ng tatay mo.” Naiyak ang kanyang panganay na babae.

Sa isa sa mga linya ng awit makikita ang pagpapatuloy ng kasaysayan, “Kaharap mo ngayo’y samu’t saring pakikipaglaban upang kapayapaa’y makamtan at magapi ang kahirapan. Susulong kang hindi papipigil ‘di iiwas sa hamon ng kaunlaran lalo kang lumalakas.” Patuloy din si Dante sa pagsisikap maglingkod bilang “board member” ng Antique.

Sabi raw ng iba ay hindi pa raw tayo malaya. Pero ayon kay Dante, “Pero point of view nila iyon. Wala namang perfect at absolute freedom. Freedom applies to us in different planes. We cannot celebrate something if we don’t believe we are free.” Kaya mensahe niya sa kanyang koro at sa atin, “Malaya ka na, Pilipino!”