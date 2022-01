‘Mabuhay ang bagong kasal’ Kristine, Oyo pinayuhan sina Kevin, Raphee

December 2021 lang namin nalaman na may girlfriend si Kevin Santos. At `yon ay noong ma-post ang kanyang ama sa Facebook na engaged na ito.

Matagal na namin kasama si Kevin sa bahay, pero never namin naramdaman na may girlfriend siya. Kahit binibiro ko siya ay never siyang umamin.

Feeling ko lang ay baka inisip niya, na bilang manager niya, na hindi kami pabor na magkaroon siya ng karelasyon, na posibleng makaistorbo sa trabaho niya bilang artista.

Anyway, ngayong January ay binigla niya kami nang sabihan kami na ikakasal na siya at pinakiusapan kami na dumalo sa importanteng okasyon na `yon sa buhay niya.

Imbes na magalit ay natuwa kami dahil panatag na ang loob namin na mawala man kami sa mundong ito ay may makakasama na siya sa bagong journey na kanyang tatahakin.

Nag-aalala kasi kami sa kanya na kung mawala ako sa mundong ating ginagalawan ay sino na ang iintindi sa kanya. Sobrang dependent ‘yan sa akin at nagpalipat-lipat man kami ng bahay ay never humiwalay sa amin.

Kaya napakalaking pasasalamat ko na nagkaasawa na siya.

Si Raphee delos Reyes na taga-Cavite mula sa maayos na angkan ang napangasawa ni Kevin. Isang nurse na naka-base sa Sydney Australia na na kilala ni Kevin through a mutual friend.

Ang ina ni Raphee na mahilig daw sa showbiz ang nagdesisyon na ipakasal na ang dalawa.

Siya lahat ang nag-asikaso na simple pero magandang wedding ceremonies na idinaos sa top floor ng Vivere Hotel sa Alabang, Muntinlupa.

Mga relatives at close friends ng dalawa ang dumalo sa nasabing kasal.

Ang mag-asawang Oyo Sotto, Kristine Hermosa ay dumalo sa kasal at nagbigay ng magandang mensahe sa bagong kasal.

Ngayon lang ako nakaranas na maka-witness ng wedding ng isang alaga ko, kaya naluha ako sa sobrang kagalakan.

Ganun din kaya maramdaman ko kapag si Jeric Gonzales na ang ikinasal kay Rabiya Mateo?

Alam naman ng lahat na magdyowa na ang dalawa, at hindi na sila mapaghiwalay, dahil lagi nga silang magkasama.

Nasa Boracay nga pala si Jeric ngayon para mag-shoot ng music video ng movie niyang ‘Broken Blooms’.

Anyway, hindi ko na-witness ang kasal ni Gary Estrada noon kay Bernadette Allyson, dahil sinadya namin hindi dumalo. Mabuti na lang at hindi ako dumalo dahil medyo magulo raw `yon at maraming press ang hindi nakakain. Sa San Antonio, Quezon pa naman ginanap ang kasal nila.

Well, we wish Kevin, Raphee well sa bagong new journey na ito ng buhay nila.