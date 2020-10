Mabilis na internet para sa distance learning mariing pinananawagan

Base sa personal na obserbasyon sa ating pag-iikot sa Lungsod ng Valenzuela, koneksyon sa internet ang problema ng mga mag-aaral mula nang magsimula ang kauna-unahang distance learning noong Oktubre 5.

Mayroon tayong 25 milyon na kinder hanggang senior high school at 3.4 milyon na nasa tertiary level na nakadepende sa internet connectivity upang maitawid ang kanilang mga aralin. Ang mahirap dito, kung sabay-sabay na silang maging online o kapag inabot na ng peak hours, magkakaroon ng internet congestion at mas babagal pa ang kanilang koneksyon sa internet.

Atin pang napag-alaman na ang mga telecommunications companies sa mga probinsya ay may bilis lamang na 2 megabits per second (Mbps) hanggang 20 Mbps para sa internet service. Sadyang napakabagal nito, samantalang ang minimum speed para sa video streaming ay nasa 3 Mbps.

Hindi po ito sapat para kayanin ang video streaming ng mga guro, kaya naman nakababahala ito lalo pa’t dito nakadepende rito ngayon ang milyong-milyong kabataang Pilipino para sa kanilang pag-aaral.

Sa ganitong sitwasyon, ang nakikita nating solusyon ay kumuha ng bultuhang bandwidth ang mga maliliit na telcos sa service providers para sa mas maayos na internet service dahil makakapag-engganyo ito ng kompetisyon sa industriya at malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo sa merkado.

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, alang-alang sa larangan ng edukasyon ay nakikiusap ang inyong lingkod sa telcos na solusyunan na ito upang hindi masayang ang oras ng pagkatuto ng ating mga kabataan.

Hinihikayat din natin ang mga wholesale bandwidth providers na mamuhunan sa mga probinsya at palakasin ang internet connection para sa distance learning ng mga estudyante.

Hindi agaran ang solusyon sa problema lalo na at may malaking kakulangan sa aspeto ng imprastraktura at mabibilang lamang ang mga lalawigan na may mga cell sites. Sa kasalukuyan, ayon sa Department of Information and Communications Technology (DICT) kulang pa ng 50,000 na cell towers ang bansa para masiguro ang mas maayos na internet connection. Sa ngayon kasi, lumalabas na may higit 17,000 lamang na cell towers sa bansa.

Walang hindi makikinabang kung bibilis na ang internet connectivity sa bansa. Mula sa batang nag-aaral, hanggang sa pinakasimpleng pangangailangan natin—kabilang na ang food deliveries, bills payment at marami pang iba–ay maaari na nating magawa online. Umaasa tayo na matutugunan na ito nang maayos ng telcos.

