Mabilis na biyahe, maunlad na buhay para sa Pangasinan

Umikot sa Pangasinan noong nakaraang linggo si DOTr Sec Art Tugade & company upang pasinayaan ang ilang proyekto sa probinsiya.

Unang tinungo ni Sec Art Tugade ang Port Cluster Development Projects sa Lingayen: ang dalawang river landing sa Barangay Capandanan at Pangapisan, na magsisilbing daungan ng mga sasakyang pantubig.

Dati-rati, kailangan pang umikot sa highway ang mga mangingisda para makarating ang kanilang mga huli sa Lingayen. Ganoon din ang mga estudyante at mga namamasukan; inaabot ng 30 minutos ang biyahe sa pinapasukan. Sa paglalagay ng river landing, 3-5 minuto na lamang ang kailangan para makarating sa bayan, gamit ang sasakyang pantubig. Malaki ang inaasahang benepisyo mula dito sa mga mamamayan ng dalawang barangay, lalo na ang 812 fisherfolks ng lugar. Higit 2,000 residente ng Brgy Capandanan ang umaasa sa ferry sa pang-araw-araw n biyahe.

Sa pag-ikot ni Sec Tugade sa mga bayan ng Dagupan, Rosales at Binalonan, nag-anunsyo siya ng “Free Ride for Health Workers, Medical Frontliners, and Essential Workers”. Kasabay nito ang pagbubukas ng karagdagang anim (6) na ruta at 65 PUV units para palakasin ang Libreng Sakay program sa Pangasinan ngayon panahon ng pandemya.

Pinayuhan din ang mga PUV drivers at operators na sumali sa Service Contracting Program para makatanggap ng regular na kita mula sa Libreng Sakay. Sa pamamagitan ng Service Contracting Program, sila ay babayaran sa kada kilometrong biyahe sa Free Ride Program, may sakay man o wala ang bus o jeepney.

Sa ngayon ay anim (6) na ang inter-city routes sa probinsya, kung saan 65 units ng modernong public utility vehicles (PUVs) ang kasama sa Free Ride Program. Ang mga rutang may libreng sakay ay sa Tayug – Urdaneta, Pozzorubio – Urdaneta, Bayambang – Dagupan, Dagupan – Lingayen, Dagupan City Loop at Dagupan – Calasiao.

Sa dayalogo, hinikayat ang mga Pangasinense na mag-enroll sa “Tsuper Iskolar” Program ng DOTr, LTFRB, LTO), at TESDA. Sa ilalim ng programa, ang mga PUV drivers at kanilang pamilya ay sasailalim sa livelihood training sa loob ng hanggang 35 araw at tatanggap ng P350 na allowance bawat araw.

Binisita rin ang Lingayen Airport na katatapos lamang aspaltuhin ang runway. Nangako ang pinuno ng DOTr na “pahahabain natin ang runway from 90 meters to 1.3 kilometers (km) to 1.5 km at yong width from 30 meters to 40 meters.” Bahagi eto ng plano na gawing commercial airport ang paliparan.

Samantala, pinapaspasan naman ng DPWH ang paggawa sa ilang malalaking proyekto tulad ng Mangatarem-Zambales bypass road, Lingayen-Binmaley-Dagupan bypass road, atcoastal road sa first district ng Pangasinan.

Nitong pagpasok ng 2021, binuksan na sa motorista ang Urdaneta bypass road mula Villasis hanggang Binalonan. Tinatayang 38,000 motorista ang gumagamit nito araw-araw.

Iniulat naman ni DPWH Sec Mark Villar na on-tract ang ginagawang Lingayen-Binmaley-Dagupan Bypass Road. Mula sa Baay, Lingayen dadaan eto sa Biec, Binmaley at lalabas sa Calmay, Dagupan kung saan dudugtong sa Jose de Venecia Highway.

Bilang anak ng Pangasinan, hindi ko mapigilan ang matuwa sa mga balitang eto. Mukhang tuloy-tuloy na ang progreso ng bayan ni Princess Urduja at Juan “Palaris” dela Cruz. Exciting times ahead, para sa mga Panggalatok.