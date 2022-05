Mabaog for life ang wish: Alex ininggit mapanakit na basher

Patuloy na binabakbakan sa Twitter si Alex Gonzaga sa iba’t ibang isyu na binabato sa kanya. Pero, ang siste, pumapatol din talaga si Alex, gaya ng paliwanag niya sa isang netizen na kumukuwestyon sa pagiging masaya pa rin ng utol ni Toni Gonzaga gayong nalaglagan nga ito ng sanggol noon.

“Ah eh. Marunong kasi kami tumanggap at mag-move on mag-asawa kaya nga na-share na rin sa public para maka-help din sa iba. But gets kung saan mo tingin “mahu-hurt” ako suportahan taka…” sagot ni Alex.

Nakuha pang mag-joke ni Alex at ininggit ang netizen.

“At masarap ang gumawa nang gumawa kaya teka gagawa uli kami wait…” sabi pa niya.

Burado na ang tweet ng netizen pero nagdulot ito ng samu’t saring reaction sa mga follower ni Alex.

Pero, ang nakakaloka, at pinakamatindi ay ang sinabi ng hater/basher na si @Jshblmnte, na “mabaog” ito for life.

At resbak naman ng fan ni Alex na si @LDianDean, kung may nanay, kapatid at mahal ito sa buhay na mga babae, hindi nito gugustuhing i-wish ang “mabaog”.

Habang sinusulat ito ay wala pang tugon si Alex sa hater. (Rey Pumaloy)