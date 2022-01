Mabagal na internet provider maaari bang ireklamo?

Magandang araw, Mga Kakampi!

Sa nakaraan nating kolum, tinalakay natin ang problema ng isa nating kababayan na nais palitan ang kanyang internet service provider dahil sa palpak na serbisyo.

Subalit hindi niya ito magawa dahil nakatali siya sa mga kasunduang nakapaloob sa kanilang kontrata.

Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa problemang ito. Nabanggit ko sa aking naunang sagot na kung may probisyon ang kontrata na hindi ito maaaring i pre-terminate, walang magagawa ang subscriber dahil nakatali sa rito sa kabuuan ng kasunduan.

Ngunit binigyang diin ko na hindi pa rin malaya ang internet service providers na maging mapanlinlang sa kanilang kontrata.

Sa Article XVI, Section ng ating Konstitusyon, nakasaad na dapat protektahan ng pamahalaan ang mga consumer mula sa tinatawag na trade malpractice at mula sa substandard o mapanganib na produkto.

Sa Section 11(2) naman, nakasaad na ang advertising industry ay kaakibat ng interes ng publiko at kailangang i-regulate ng batas para sa proteksiyon ng consumer at pagtataguyod ng kapakanan ng nakararami.

Base sa Consumer Act, na nangangalaga sa interes ng consumers at nagtatakda ng mga panuntunan para sa pagnenegosyo at sa industriya, bawal ang di totoo at mapanlinlang na advertisements. Ang advertisement para sa isang serbisyo ay ituturing na mali o mapanlinlang kung mabibigo itong ipaalam ang mga katotohanan na mahalaga sa consumer. Labag sa batas ang paggamit ng mali at mapanlinlang na advertisement para makahikayat ng mamimili. Maaaring maparusahan ang mga korporasyon ng multa o pagkakulong naman sa mga opisyal nito.

Ang mga internet service providers naman ay regulated , lalo na ng National Telecommunications Commission. Base sa kanilang mandate, nag-isyu ang NTC ng Memorandum Order No. 07-07-2011 (Minimum Speed of Broadband Connections). Dito nakasaad na dapat nakalagay ang minimum broadband/internet connection speed at service reliability at service rates na inaalok nila sa customer sa kanilang advertisements, flyers, brochures at service agreements at service level agreements. Ang minimum service reliability ay dapat nasa 80 porsiyento.

Kapag nabigo ang broadband service provider na sumunod na utos na ito, maaari silang sampahan ng NTC ng kasong administratibo.

Sa NTC Memorandum Circular 07-08-15 (Rules on the Measurement of Fixed Broadband/Internet Access Service) naman, dapat malinaw sa terms and conditions ng internet service provide ang: (1) minimum speed; (2) service reliability; at (3) detalye sa limit ng paggamit/kondisyon at dagdag na singil.

Sa huli, dapat tayo ay laging mapanuri sa mga kontrata na pinapasukan natin, at dapat tingnan nating maigi ang lahat ng mga kondisyon na nakapaloob dito.

Kung nabasa mo na ang ang terms and conditions sa kasunduan at nakita natin na hindi sila sumunod dito, puwede natin silang i-report at mag-file ng reklamo sa Consumer Welfare and Protection Division ng NTC.

