Maayos na school opening, hangad ng bawat Pinoy

Ilang tulog na lang, pormal nang magbubukas ang School Year 2020-2021. Ngunit kaiba sa mga nagdaang taon, ang 24.6 milyong enrollees ay hindi susugod sa mga paaralan sa darating na Lunes, Oktubre 5. Bagkus, mananatili lamang sila sa kani-kanilang bahay.

Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte, wala munang face-to-face classes hangga’t walang nadidiskubreng bakuna laban sa nakamamatay na coronavirus disease 2019. Dahil dito, ang mga mag-aaral ay sasailalim muna sa distance learning.

Malaking hamon ito sa mga guro kaya’t marami ang nagpanukala noon na suspendihin muna ang darating na school year. May gumugulong ding petisyon sa change.org para ipakansela ang academic year 2020-2021 kung saan as of September 28, 2020 ay 263,283 na ang lumagda sa petisyon.

Hindi po ako sang-ayon sa ganitong panukala. Mahalaga sa bawat tao, lalo na sa kabataan, ang edukasyon. Kailangan na habang tumatakbo ang bawat araw, nadaragdagan ang kanilang kaalaman. Sa panahon ng pandemya, higit na kailangan ang edukasyon, lalo na ang health education upang maging handa ang mga mag-aaral sa paglaban sa COVID-19. Mahalaga rin ang social interaction para sa mental health ng mga kabataan.

Saludo ako sa paghahanda ng Department of Education upang mapagtagumpayan ang new normal sa edukasyon. Kinailangan pa nilang sanayin ang ilang libong guro sa pag-broadcast ng mga aralin sa telebisyon at radyo. Balak ng kagawaran na gumawa ng 1,200 episodes kada buwan. Sa Pilipinas lang may ganitong malaking proyekto kaya talagang kahanga-hanga ang pagsisikap ng kagawaran.

Malaking bagay din ang ginawang pag-urong ng school opening upang makapaghanda ang mga guro, mag-aaral at gayundin ang kanilang mga magulang o guardian. Natapos na rin ang dry-run sa online at distance learning ng higit sa 30,000 paaralan sa buong bansa, bagama’t may higit sa 12,000 pang paaralan ang hindi nakakatapos nito.

Siguradong may grupong mag-aabang para punahin at pintasan ang DepEd at ang administrasyong Duterte sa ginawang preparasyon sa pagbubukas ng klase. Hindi ito ang kailangan ng bansa ngayong may pandemya, kundi ang pagtutulungan at pagkakaisa.

Kahit abala ang inyong lingkod sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, lalo na sa deliberasyon at nalalapit na pagpapatibay ng panukalang budget para sa taong 2021, patuloy pa rin akong gumagawa ng paraan upang makatulong sa preparasyon sa pagbubukas ng klase.

Naglaan po ng panahon ang inyong lingkod at ang Ako Bicol party-list sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng state universities and colleges sa Region 5 upang mapalakas ang internet connectivity para sa kanilang online classes. Kailangan kasing ma-upgrade ng bawat university sa Bicol ang kanilang internet connection upang matugunan ang lumalaking demand sa online learning. Nagkaloob din ng free internet ang AKB sa mga mag-aaral ng Bicol University sa pamamagitan ng “Wi-Fi mo, sagot ng Aksyon Co” program.

Kung may pagtutulungan, walang imposible kahit pa sa panahon ng COVID-19 pandemic.