Maayo na ang suplay sa bugas- NFA

Nagtuo ang National Food Authority (NFA) nga maayo na ang suplay sa nasud sugod karong Septembre tungod kay magsugod na ang panahun sa tig-ani.

Subay kini sa pag-angkon ni Rex Estoperez, tigpamaba sa NFA, nga hangtud sa tulo ka adlaw nalang ang buffer stock sa bugas sa nasud.

Pagpasabot niini nga ang nahabiling 2.2 milyon ka sako dili pa kini mahurot sa tulo ka adlaw tungod kay dili tanang Filipino mokaun ug bugas.

Ug matud niya nga napun-an ilang suplay tungod kay nagsugod na nga miani ang mga lokal nga mag-uuma.

“Ang ating anihan ay mid-September so we have to stretch ang ating naiiwan ngayon para sa emergency natin at para mai-supply natin sa mga kababayan natin sa pamilihan,” matud sa opisyal.

Busa matud niya kinahanglan nga magdagimot aron dili mausik ang bugas. ()