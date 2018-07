Maasin airport gipalapdan sa DOTr

Gipangulohan ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade ang pagsusi sa passenger terminal building sa Maasin Airport nga gitukod aron monindot ang pasilidad ug pagpangandam sa pagdagsa sa mga pasahero sa Southern Leyte.

Kauban silang DOTr Undersecretary for Aviation and Airports Capt. Manuel Antonio Tamayo at Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) Director General Capt. Jim Sydiongco nga misusi sa maong tugpahanan.

Ang bag-ong passenger terminal building kaya nga modawat ug 300 ka pasahero sa usa ka adlaw o anaa sa 100,000 ka pasahero sa usa ka tuig tungod sa gidak-on niini nga 36-ektarya nga adunay 1.3-km runway.

“Gusto natin inclusive growth, kaya kung mapapansin ninyo, agresibo tayo sa pag-implement ng mga proyekto sa mga probinsya. Gaya nitong bagong terminal ng Maasin Airport na siguradong makakatulong sa economic activity ng Leyte,”matud ni Tugade.

Ang Maasin Airport usa sa mga community airport nga ubos sa CAAP National Airport System ug nag-inusarang tugpahanan sa Southern Leyte.

Nagamit usab kining backup entry point sa mga moabot nga relief goods ug mga tambal sa apektado sa miaging bagyong Yolanda.