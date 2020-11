Maaring iba ang resulta – Tenorio

Alam ni Lewis Alfred ’LA’ Tenorio na may pumitong foul dapat ang paghaltak sa jersey niya ni Nard John Pinto sa 45th Philippine Basketball Association (PBA) 2020 Philippine Cup best-of-five semifinals Game 4 buble nitong Miyerkoles sa Angeles University Foundation Sports Arena sa Pampanga.

Pero wala siyang magawa at bilang isang maginoo o sport, pinagkibit balikat na lang niya ang non-call ng referees s larong naitakas ng Meralco ang 83-80 win laban sa Barangay Ginebra San Miguel na pumuwersa winner-take-all ngayong alas-6:30 nang gabi.

Pinaskil ng 36-year-old, 5-foot-9 playmaker ang screengrab sa kanyang Instagram story Huwebes.

“That’s crucial. It could have been a different ballgame,” aniya sa panayam ng Spin.ph .

Pero gaya ni Gin Kings coach Earl Timothy ‘Tim’ Cone, tanggap nila ang nangyari. Krusyal, pa mandin pagkatanggap ng inbound sa kanya ni Earl Scottie Thompson, may 22 seconds na lang at lamang ng isang crowd favorites, 80-79.

Inamin na rin ng pro league ang kapalpakan at humingi ng paumanhin sa salto ng center ref.

Pareho nang kinaligtaan nina Tenorio at Cone ang nangyari.

Kakayod na lang ang Ginebra sa araw na ito para sa second finals slot. Kahit hindi pa maglalaro sa ikaapat na sunod na pagkakataon si Jeffrei Allan ‘Jeff’ Chan na nagka-hamstring injurty sa Game 1. (Abante TONITE Sports)