Maagang pangangampanya ‘di na gusto ng publiko

Matagal ng hindi nagugustuhan ng publiko ang masyadong maagang pangangampanya ni Special Assistant to the President Bong Go na napaulat na kakandidatong senador sa 2019 elections.

Naunang nagpa­kita ng sobrang karangyaan si Bong Go sa pamimigay ng umano’y tulong daw sa mahihirap na mamamayan.

Ang cellphone na may mukha at pa­ngalan nito at mga nakabalandrang tarpaulin sa iba’t ibang lugar na mga pampubliko o pribadong lugar.

Namigay din ng mga bangka sa mangi­ngisda at mga sapatos at maraming iba pa.

Kung totoong sinsero na tumulong si Bong Go sa mga mahihirap na mamamayan ay hindi na kailangan pang lagyan ng kanyang pangalan at mukha ang mga ipinamimigay nitong bagay.

Sa pinakahuling pag-epal ni SAP Bong Go ay ang paglalagay ng tarpaulin sa mga government hospital.

Kalat na ngayon sa social media ang mga tarpaulin na inilagay sa mga government hospital na malamang ay hindi makareklamo ang mga opisyal ng pagamutan.

Nasobrahan ata ng pag-epal si SAP Bong Go at kung minsan ang ganitong sobra ay maaring mag-boomerang sa kanya at kanyang ikatalo sa eleksiyon .

Dapat ay tandaan ng kampo ni SAP Bong Go na ang mga botante ay hindi lang nakukuha sa dami ng pera ng isang kandidato dahil may bil­yonaryo nang naunang kumandidato pero bigo na manalo sa eleksiyon .

Sana naman sa pagsapit ng campaign period ay maging mahigpit ang Comelec sa mga kandidato kahit pa malapit sa Pangulo tulad ni Bong Go.