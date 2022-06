Maagang pagsara ng mga kalsada sa Marcos inagurasyon inangalan

Apat na araw na lang bago ang inagurasyon ng bagong pangulo ng bansa ay inaangalan ng mga motorista ang mga estratehiya ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) matapos ipasara at magpatupad ng traffic rerouting na sinimulan agad Linggo ng madaling-araw bilang bahagi ng pagbibigay ng seguridad kay President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, magpapakalat sila ng 2,000 personnel ang aasiste sa daloy ng trapiko sa mga maaapektuhang lugar at nakatutok rin sa road clearing and emergency response na kung saan ang road closure and traffic rerouting plans ay una nang ikinonsulta sa security cluster at sa Manila City local government unit.

Inaasahang nasa 1,200 bisita ang dadalo sa inagurasyon kabilang na ang incoming Cabinet members, diplomats, legislators, members ng Judiciary, international and local media, at iba pang panauhin para tunghayan ang inagurasyon na gagawin sa National Museum.

Tiniyak pa ni Artes na nakaalalay ang mga ambulansya at tow trucks sa maayos na lugar para sa mabilis na dispatching.

“The MMDA, in close coordination with the Presidential Security Group, City Government of Manila, Manila Police District and National Capital Region Police Office, is tasked to ensure the participants’ seamless movement and traffic management,” ayon pa kay Artes.

Inilabas din ng MMDA ang traffic rerouting na sisimulan mula June 26 hanggang June 30. (Vick Aquino)