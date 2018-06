M Bersamina kapit sa tuktok

NASILO ni International Master Paulo Bersamina ang solo lead matapos kalusin si Nguyen Duy Linh ng Vietnam kahapon sa premier Open Under-20 division ng ASEAN+ Age Group Chess Championships sa Royal Mandaya Hotel sa Davao City.

Nakakolekta si 20-year-old at two-time Olympiad veteran Ber­samina ng anim na puntos matapos ang seven rounds sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss system.

Kasalo ni FIDE Master Azarya Jodi Setyaki ng Indonesia sa top spot si Bersamina bago nagsimula ang bakbakan sa sixth round, pero na­iwan dahil natablahan siya ni Pinoy IM John Marvin Miciano.

May dalawang laban na lang si Bersamina, kailangan niyang mapa­natili ang magandang laro upang masikwat ang inaasam na korona.

Kapit pa rin ni Wo­man FIDE Master Shania Mae Mendoza ang tuktok matapos maki­paghatian ng puntos kay WIM Nguyen Thanh Thuy Tien ng Vietnam.

Nirehistro ni Mendoza ang anim na puntos sa girls’ U20 division, isang puntos na abante kay countrywoman Ella Grace Moulic na may five points.

Pinisak naman ni Dale Bernardo ang ka­patid na si Darry upang manatili sa unahan sa Open 18-Under.

Nilista ni Bernardo ang 6.5 pts., nasa ­se­cond place ang kapwa Pinoy na si John Me­rill Jacutina (6.0 pts).