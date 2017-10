Lyceum magwawalis

Mga laro ngayon (FilOil Arena, San Juan)

12 noon – Lyceum vs. San Beda (jrs)

2 p.m. – Lyceum vs. San Beda (srs)

4 p.m. – SSC-R vs. Perpetual (srs)

6 p.m. – SSC-R vs. Perpetual UPHSD (jrs)

Dumating na ang takdang araw ng muling pagtutuos ng Lyceum at defending champion San Beda College.

Hawak ang 17-0 card, pakay ng Pirates na walisin ang 93rd NCAA basketball elimination round para dumiretso na sa best-of-three finals, thrice-to-beat pa.

Nasa No. 2 ang Red Lions sa 16-1, nais nilang makabawi sa Lyceum na tanging nakabangas sa kanila sa first round.

First game ang dalawa mamaya sa Flying V Centre­ sa San Juan.

Kapag nawalis ng Pirates­ ang 18-game elimi­nation round, landing­ pa rin sa No.2 ang San Beda pero stepladder na ang semifinals.

“It’s another opportunity for us to inspire others,” ani LPU coach Topex Robinson.

Huling naka-sweep sa elims ang Red Lions pitong taon na ang nakararaan isang taon bago pumasok sa liga ang Lyceum. Winalis ng Beda ang 16 games ng noo’y nine-team league.

Samantala, target ng San Sebastian (8-9) na makisalo sa playoff para sa huling tiket sa Final Four laban sa Perpetual (4-13) sa second game.

Kapag tinalo ang Altas, aakbayan ng Stag ang Arellano at Letran sa 9-9.