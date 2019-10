Lyceum armas ang Marcelino twins

Standings W L

*San Beda 16 0

*LPU 12 3

Letran 10 6

SSC-R 8 6

Mapua 7 8

CSB 6 8

JRU 4 10

Perpetual 4 10

Arellano 4 11

EAC 3 12

(*semifinalist)

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Center)

12:00nn — EAC vs CSB

2:00pm — Lyceum vs San bastian

4:00pm — JRU vs Perpetual Help

MANANATILING ang magkapatid na Jaycee at Jayvee Marcelino ang magiging pangunahing opensa at depensa ng Lyceum of the Philippines Pirates pagharap nila sa tigasing San Sebastian College Stags sa 95th NCAA men’s basketball tournament.

Nasa pangalawang puwesto ng team standings ang last year’s runner up na Pirates tangan ang 12-3 karta, magsisimula ang kanilang banatan laban sa Stags sa alas-2 ng hapon sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Bukod sa kambal na Marcelino, sasandalan din ng Intramuros-based squad ang kanilang six-game winning streak.

Sa huling laro ng Lyceum noong Biyernes, nabawian nila ang Emilio Aguinaldo College Generals na tumalo sa kanila nang maglaban sila sa first round eliminations.

Umiskor ng 13 sa 23 points ni Jaycee sa huling pitong minuto upang ilista ng Pirates ang 83-71 payback win kontra Generals.

“We don’t want to make the same mistakes again. We just had a good fourth quarter,” masayang sabi ni LPU head coach Topex Robinson pagkatapos ng laro.

Inaasahang huhugot din ng puwersa si Robinson sa kanyang pambatong sentro na si Mike Nzeusseu at local Reymar Caduyac.

Tiyak naman na mapapalaban ang Pirates dahil malulupit din ang manlalaro ng San Sebastian.

Galing sa panalo ang Stags at pakay din nilang palakasin ang kapit sa magic four.

May barahang 8-6 ang Stags, nakapuwesto sila sa No. 4 sa team standings.

Samantala, magtatapat sa alas-12 ng tanghali ang EAC at College of Saint Benilde Blazers habang banatan sa alas-4 ng hapon ang Jose Rizal University heavy Bombers at Perpetual Help Altas. (Elech Dawa)