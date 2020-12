Luzon, Mindanao ginimbal ng lindol

Dalawang malakas na lindol na may magnitude 6.3 at 5.2 ang tumama kahapon sa pagdiriwang ng Kapaskuhan.

Sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), sentro ng unang lindol na may lakas na magnitude 6.3 ang Calatagan, Batangas na tumama ng alas-7:43 ng umaga.

Naramdaman ito sa malaking bahagi ng Metro Manila at kalapit na lugar gaya ng Cavite, Laguna at Zambales.

Ani Phivolcs Director Renato Solidum, walang naging banta ng tsunami dahil sa malalim ang lindol.

Dagdag niya, wala rin silang inaasahang pinsala mula sa pagyanig.

Samantala, ang ikalawang lindol ay may lakas na magnitude 5.2 sa Davao Occidental alas-10:00 ng umaga na ang sentro ay sa bayan ng Sarangani at may lalim na 111 kilometro.

Wala ring inaasahang pinsala at tsunami na maidudulot ang pangalawang lindol dahil sa lalim din nito.

Inamin ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Lemery sa Batangas na labis silang nabahala sa nangyaring pagyanig sa mismong araw ng Pasko.

“Medyo nag-panic ‘yung mga tao kasi kakatapos lang ng [pagsabog ng] Bulkang Taal,” pahayag ni Lemery Mayor Eulalio Alilio.

Patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng mga opisyal upang makita kung mayroong mga nasirang imprastraktura dahil sa pagyanig. (Tina Mendoza/Kiko Cueto)