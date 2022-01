Luwag quarantine may basbas ng mga eksperto

Dumaan sa masusing pagtalakay ng mga eksperto ang pagluluwag sa quarantine protocols para sa mga dayuhang papasok sa Pilipinas simula ngayong Pebrero.

Ito ang inihayag ni Infectious Disease expert Dr. Edsel Salvaña bilang sagot sa mga agad tumutol sa desisyon ng Inter-Agency Task Force na payagang makapasok sa bansa ang mga bakunadong dayuhan.

Ayon kay Salvaña, ginagawa na ito ng ibang mga bansa at maraming factors ang ikinonsidera nila bago nailabas ang desisyon.

“We can take a little bit of risk in terms of having these passengers come in especially from countries who have the same lower or even community transmission than us. These decisions, very careful naman tayo and we also vetted with the all expert groups,” ani Dr. Salvaña.

“Hindi lang naman tayo ‘yong bansa na gumagawa nito, actually tiningnan na rin natin ‘ong UK, Denmark and we always watch what they are doing. We are actually cautious and we are only doing these for vaccinated travelers, not for unvaccinated because we know that unvaccinated travelers have higher viral loads and are more likely to generate variants of concern,” dagdag ni Dr. Salvaña.

Isa aniya sa batayan para magluwag na ng quarantine protocols para sa international travelers at marami na ang mga bakunadong Pilipino at napatunayan ang bisa ng COVID vaccine nang umakyat ang mga kaso nitong Enero pero hindi napuno ang mga ospital at mabilis ring bumaba ang bilang ng hawaan. (Aileen Taliping)