Lutong Pampanga swak sa mga dayuhang turista

Bumida ang Pampanga, na kilala bilang culinary capital ng Pilipinas, nang maitampok ang mga pagkain dito sa luxury and lifestyle travel magazine na Condé Nast Traveler o CNTraveler.

Ayon sa CNTraveler, bagay na bagay ang probinsyang ito sa mga turista na mahilig tumikim ng iba’t ibang putahe at nag-e-enjoy sa pag-travel nang dahil sa pagkain.

Ilan sa kanilang nailistang pagkain ay ang morcon, tocino, sisig at buro.

“You can try variations of these and more in a mix of high-low spots throughout the region’s unassuming cities of Angeles City and San Fernando,” ayon sa CNTraveler.

Sa kanilang inilabas na listahan ng “Unsung Food Destinations” sa buong mundo, nakahanay ng Pampanga ang San José, Costa Rica; Nazareth; South Downs, UK; Greenland; Valley of the Vineyards, Brazil; Belize; Talad Noi, Bangkok; Kyoto; Great Lakes; Cádiz, Spain; United States Virgin Islands; at ang Southeast Taiwan.

Itinampok din sa kanilang listahan ang ilang restaurant sa Pampanga.

“Everybody’s Café and Ailing Lucing’s Sisig are can’t-miss, no-frills joints, which you’ll want to make reservations in advance for. All meals should end with traditional sweets like turrunos de casoy, a crunchy wafer-like treat prepared with cashew nuts, and the historian, Atching Lillian’s famous heirloom Pan de San Nicolas cookies,” paglalarawan ng magazine. (Gel Manalow/trainee Faye Covarrubias)