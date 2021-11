Lutang alindog: Catriona pinagmalaki Pinoy swimsuit

Dami pa ring ganap sa buhay ni Catriona Gray. Kung titingnan mo, tila ngayon pa lang talaga siya bumubuwelo sa kanyang career bilang singer, matapos nga siyang koronahan bilang Miss Universe 2018.

Anyway, iri-release nga ng Warner Music ang music video kanyang single na ‘Love Language’ sa Nov. 19. At sobrang excited nga siya, dahil mapapanood na ang pinaghirapan nila.

Sa teaser pa lang, super hot na ang dating ni Catriona, ha! Walang kupas ang kagandahan, kaseksihan niya.

Anyway, nasa Boracay nga si Catriona ngayon, at ang isang bagay na kapuri-puri sa kanya, suportado niya ang mga gawang Pinoy talaga. Ultimo swimsuit niya, gawang Pinoy, at super happy nga ang ‘Dia Ali’, dahil epektibong endorser nila si Catriona.

Well, kapag suot nga ni Catriona ang Pinoy made na swimsuit, lutang ang alindog niya, at pang-world class nga ang dating.

Siyanga pala dahil naayos na ang problema sa pagitan ng Nas Academy at ng kampo ni Whang Od, tuloy na nga ang pagtuturo ni Catriona. Inanunsiyo na nga ng Cornerstone (talent management ni Cat) na bukas na uli ang Catriona Gray Academy.

“In this light, we have agreed to continue the partnership with the aim of making a positive impact to the lives of Filipinos through education.

“Officially we announce the reopening of Catriona Gray Academy for interested Filipino and global applicants to sign up.” (Dondon Sermino)