Lusot ba sa cyber libel kung totoo ang pinost sa social media?

Para sa kaalaman ng lahat, tayo po ay may ginagawang Free Legal Helpdesk tuwing Biyernes sa ating Facebook at YouTube accounts.

Ito’y isang maliit nating paraan upang maipabatid sa ating mga kababayan ang ating batas at ano ang kanilang mga karapatan.

Kung minsan, tanging mga abugado lang ang nakakaalam ng batas at kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng problemang legal.

Sa pamamagitan ng ating Free Legal Helpdesk, mabibigyan natin ng kaalaman ang publiko ukol sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas at ano ang mga hakbang na puwedeng gawin kapag nahaharap sa isyung legal.

Sa nakaraan nating Free Legal Helpdesk, nakasama natin ang isang batikang abugado at dating Supreme Court spokesperson Atty. Ted Te para sagutin ang tanong ng ating mga kababayan ukol sa cyber libel.

Noong wala pang social media, tanging libel lang ang mayroon. Ito’y isang krimen sa ilalim ng ating Revised Penal Code na nag-uugat sa pananalita, sa publication ng mga diyaryo, sa radyo at mga kahalintulad na bagay.

Pag-usapan muna natin ang mga elemento ng libel. Una, dapat ay mayroon itong “defamatory imputation” o mga salitang nakakasira ng puri. Pangalawa, may “actual malice” ang gagawa ng mga ganitong pananalita. Pangatlo, dapat may publication, hindi lang sa mga diyaryo, kundi naipaabot din ang masasakit na salita sa ibang tao o third person.

Pang-apat, dapat may “readily available victim”. Ibig sabihin nito, kahit hindi nabanggit ang pangalan ng tao ngunit sa pagbasa pa lang ng sinulat ay alam na kung sino ang tinutukoy. Halimbawa nito ang “blind item” na kadalasang lumalabas sa mga diyaryo.

Pagdating naman sa cyber libel, nadagdagan ito ng isang elemento dahil pasok dito ang paggamit ng computer system o di kaya ay internet.

Ganito ang mga problema na natanggap natin sa ating Free Legal Helpdesk. Ito ang kanilang mga tanong:

Hello po, Atty. Chel good evening. Pwede po bang makasuhan yung nag-post sa Facebook na panlalait o ano pero wala pong name na mention? Pero napaka-obvious po na yung message ay para sa isang particular person? Maraming salamat po!”

Akala kasi ng iba na basta’t hindi pinangalanan, lusot sila at walang libel. Naku hindi totoo iyon. Kahit hindi pinangalanan ang tinutukoy ng paninirang puri, pero kung makikilala siya ng sinumang tao o third person na nakabasa ng post, pasok pa rin iyan sa elemento ng libel. Sa ilalim ng batas sa libel, hindi kailangang ilagay

ang partikular na pangalan ng taong tinutukoy, basta’t sa pagbasa natin ng post o sulat, madaling makikilala kung sino ang pinag-uusapang tao. Kaya ingat-ingat. Dapat nating tiyakin na lahat ng sinusulat at pino-post ay hindi nakakapanira sa ibang tao. Kahit mayroon tayong kalayaan sa pamamahayag, hindi natin ito puwedeng gamitin para manira ng ibang tao.

Pwede po bang hindi kakasuhan ng cyber libel kung totoo naman ang pinost mo?

Paliwanag ni Atty. Te, batay sa batas, itinuturing pa ring malisyoso ang isang nakakasirang post kahit ito’y may katotohanan. Kapag ang isang nilathala o sinabi ay nakakasirang puri, tinuturing ito ng batas na sinasadya o walang magandang hangarin kundi manira kahit na totoo man ito. Kaya maaaring magkaroon pa rin ng libel case kahit na totoo iyong sinabi. Pero iyong katotohanan, nagiging depensa doon sa anumang kaso na isasampa. Maaaring sabihin ng akusado na totoo ang kanyang sinabi at may maganda siyang hangarin at hindi malisyoso ang kanyang pagkilos. Ngunit dapat itong patunayan ng akusado dahil kung hindi, maaari siyang makulong sa kanyang ginawa.

Ngunit may mga exception din dito. Hindi ituturing na malisyoso ng batas ang isang post kung ito’y ulat mula isang opisyal na pangyayari. Isa pa, sinabi ng Korte Suprema na ang mga public figure o mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat maging balat sibuyas sa mga kritisismo mula sa mamamayan kaugnay sa pagganap nila ng tungkulin.

Sa susunod nating column, sasagutin pa natin ang iba pang tanong ukol sa cyber libel na ating natanggap sa ating Free Legal Helpdesk.

