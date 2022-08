Lusaw SRA pinalagan

Bigyan muna ng pagkakataon ang mga bagong opisyal ng Sugar Regulatory Administration (SRA) bago pag-isipang buwagin ang ahensya.

Ito ang inihayag ni bagong SRA Administrator David Alba bilang reaksyon sa panawagan ng ilang mambabatas na buwagin na lamang ang ahensya dahil sa kontrobersya ng isyu sa mataas na presyo ng asukal at nabistong tangkang pag-angkat sana ng asukal ng walang pahintulot mula kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Sinabi ni Alba na naiintindihan niya ang mga panawagang buwagin na ang SRA dahil sa nangyaring kontrobersya kaya kumilos agad aniya ang presidente.

“We hope we’ll convince Congress that SRA should still be in place,” dagdag ni Alba. (Aileen Taliping)