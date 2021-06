Katatapos lang ng ating selebrasyon ng “Father’s Day” sa buong mundo.

Pangarap ng bawat ama ang makapagpundar ng lupa para sa kanilang pamilya.

Maliit, sakto lang o malaki man ay pareho ang halaga nito sa pananaw ng isang haligi ng tahanan.

Unti-unti man ang pag-iipon o biglaan na nagkaroon ng pera na pambili, ang lupa ay ang nasa tuktok ng nais makamit ng mga tatay.

Sa lupa na ‘to kasi ay itatayo ang bahay na sisilungan ng kanyang mag-anak. Limitado lang ang lupa sa Kalakhang Maynila ngayon. Kung mayroon man, tiyak na napakamahal na ng bawat metro kwadrado. Kaya naman tunay na mapalad ang may sariling lupa.

Kaya swerte ang mga pamilya na nagkaroon ng pagkakataon na makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan kagaya ng programang palupa.

May mga local government unit (LGU) na nagbibigay prayoridad sa pamamahagi ng pag-aaring lupa sa kanilang mga mamamayan. Ilan sa kanila ang naglalaan ng pondo na aabot sa milyon-milyong piso para magkaroon ng lupa ang mga informal settler. Ito na rin ang hudyat ng kanilang mapayapang pamumuhay na walang banta ng pagpapa-alis.

Sa mga kuwento na aking narinig, umabot sa halos 30 taon ang hinintay ng mga pamilya sa isang lugar sa Sta. Ana, Maynila na makamit ang inaasahan nilang palupa. Dumaan rin sila sa maraming pagsubok tulad ng demolisyon at kaso sa korte. Gayundin ang naging karanasan ng mga taga-Maria Clara, Maynila dyan sa malapit sa UST at Dangwa.

Isang henerasyon anila ang inabot bago mapasakanila ang lupa. Lubos ang kanilang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sapagkat naisakatuparan ang pagbili nito mula sa mga tunay na may-ari. Ngayon ay maipapamahagi na sa kanila ang Certificate of Entitlement to Lot Allocation o CELA. Ilang panahon na lamang ay susunod na maibibigay sa kanila ang Gawad Lupa (Certificate of Lot Award) mula sa Land-for-the-Landless Program sa pangunguna ng kanilang masipag na Punong-Lungsod at ng tanggapan ng paninirahang urban ng Maynila.

Pinababa pa diumano ng kanilang “Yorme” ang halagang babayaran sa Lungsod kapalit ng kanilang lupang kinatitirikan. Mula 30% ay ginawa na lamang ito na 5% sa kabuuang halaga ng lupa batay sa laki ng sukat nito. Kaya naman walang sisidlan ng galak ang mga kwalipikadong residente. Pinahaba rin ang panahon ng pagbibigay ng kanilang kontribusyon mula 20 taon hanggang 30 taon na ang palugit ng pagbabayad. Magandang balita ito para sa lahat.

Kaakibat nito ang pagseguro ng LGU ang maayos na pamumuhay ng mga nakatanggap ng gawad lupa. Papasok na kasunod nito ang pagpapairal ng mga panuntunan sa paninirahan. Alam naman natin na bawal ang pagsakop sa mga kalye na pasukan at labasan ng mga naninirahan sa isang lugar. Nakagagambala ito lalo na kung magkaroon ng sunog o ano pa man na kalamidad para mailigtas ang buhay at ari-arian.

‘Di rin maaaring ibenta o isanla ang lupa hanggang walang permiso mula sa lokal na pamahalaan. Kung mangyayari ito, mawawalan ng bisa ang gawad at maaari itong bawiin ng LGU mula sa nagbenta at bumili.

Ang pagpapanatili na malinis at mapayapa ng kanilang pook ay isa rin sa pinaka-inaasahang gawain ng mga homeowners’ association. Ang mga brigada sa kalinisan at kapayapaan ay dapat maging aktibo sa kanilang pakikilahok sa community service at paghikayat sa kanilang kapitbahayan na sumunod sa mga habilin ng LGU.

Isa rin sa mga pinag-aaralan ay kung paano magkakaroon ng mga community vegetable garden o aquaculture pocket sa mga bakanteng lote na makatutulong sa mga residente bilang pagkukunan ng pagkain lalo na sa panahon ng pandemya. Ang mga green at sustainable program ay ipinapanukala ng mga urban planner at developer dahil naging extra challenge ang food security o kakulangan ng pagkain at pambili nito dahil sa COVID-19. Tulad ito ng De La Salle Araneta University na ginawang urban veggie garden ang kanilang football field.

Sa mga tulad na ideya na ‘to ay makikita na may gampanin ang mga nabiyayaan ng palupa ng LGU. Alam natin na dahil matagal silang nagtiis bago pa magkaroon ng linaw sa paninirahan ay tutupdin nila ang mga gabay sa gawad lupa at ang mga umiiral na alituntunin.

Tunay na nakapagpapabuhay ng pangarap at pag-asang makita na tatanggap na ang mga dating informal settler ng kanilang CELA at sa paglaon ng kanilang Gawad Lupa. Bagong simula ito para sa kanila. Isang mabuting halimbawa ito ng #lifegoals na natupad at nawa’y pahalagahan.