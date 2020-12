‘Lumpia’ movie wagi sa Hawaii festival

Nasungkit ng Pinoy-American film na ‘Lumpia: With A Vengeance’ ang Audience Award sa Hawai‘i International Film Festival (HIFF).

Nadaig ng nasabing pelikula ang iba pang international at domestic feature na kinabibilangan ng ilang tanyag na sa larangan.

Ang nasabing pelikula ay sequel ng ‘Lumpia’ na homemade action-comedy na ginawa ni Patricio Ginelsa noong 2003. Kwento ito ng hero na ginamit ang lumpia bilang armas sa kanyang pagbabalik sa kanyang hometown at nakipagtulungan sa isang estudyante para harapin ang mga masasamang loob na sumisira sa kanilang lugar.

Pinahayag naman ni Ginelsa ang kanyang tuwa sa naabot ng pelikula.

“I screamed my head off,” aniya sa isang pahayag. “And I think that’s when it hit me: that all the hard work we had put in was validated in that announcement knowing that it came from all types of people who truly enjoyed our movie.”

Pinagmamalaki rin ng editor at co-producer ng pelikula na si AJ Calomay ang cast at crew, na karamihan ay mga Pilipino at Filipino-American, gayundin kay Patricio dahil sa determinasyon nito.