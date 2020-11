Lumihis na buto

May mga panahon na nananakit ang likod natin (yes, kahit ako po ay nakakaramdam din nito). Kadalasan ang dahilan ay ang muscle na napapagod, nagspasm at nagstrain. Ipahinga lamang ito at maaaring gumanda na ang pakiramdam makalipas ang magdamag. Ngunit kung hindi ito mawala, o di kaya tuluyang lumala ang kundisyon at kung minsan umaabot sa puntong hirap maglakad. Ito ang tanong sa atin ngayong linggong ito. Nananakit ang likuran nya. Wala naman aksidente na nangyari at sa mga unang konsulta ay narekomendahan ng gamot at pahinga, ngunit hindi nawawala ang sakit. Lumala ang kundisyon at pinagawaan ng MRI kung saan nadiskubre na mayroon syang spondylolisthesis. Ano po ba ito at babalik pa ba ako sa dating kilos at galaw. Kailangan bang maoperahan ako? Delikado po ba ang kundisyon na ito?

Ang buto ng ating vertebral column sa likod na humahawak sa ating katawan ay pantay pantay. Kahit makita ito sa tagiliran na may normal na curvature ay naka lapat ang isang buto sa susunod. Oras na ito ay mawala sa alignment o lumihis, tinatawag itong spondylolisthesis. Ito ay problema ng joint at mga ligaments na humahawak dito. Maaaring dahil sa aksidente o pagkabagsak, maaari din naman na may degeneration na nangyayari kaya nasisira ang kasukasuan at humihina ang mga litid.

Stabilidad ang nakokompromiso kung kaya nahihirapan sa pagtayo, o di tumatagal pag nakatayo. May grading ito, 1 hanggang 4 depende sa layo ng pagkalihis. Grade 1 ay 25% o mas mababa ang pagkalihis. Grade 2 ay 50%, Grade 3 ay 75%, at Grade 4, 100% o totally displaced na ang buto. Hindi lahat kailangang operahan. Kadalasan sa Grade 1 ay maaaring maging konserbatibo. Pahinga sa umpisa, mag gamot, nilalagyan ng brace at pagkataps nagkakaroon ng mga physical therapy sessions. Hindi na bumabalik sa dati ang itsura o alignment ng buto, ngunit maaaring maibalik sa dating kilos at galaw. Ang pagsuot ng brace ay hindi din panghabang buhay. Oras na tumibay ang apektadong lugar sa loob ng tatlong buwan, maaari nang tanggalin ito. Kung mas mataas ang grado, madadamay na ng husto ang spinal cord. Dito, hindi lang kirot ang mararamdaman ngunit maaaring magkaroon ng pangangalay, pamamanhid at panghihina. Maaari ding umabot sa pagkabalda. Hindi na magiging sapat ang mga nabanggit na remedyo at mangangailangan na ng surgery. Ang procedure ay spinal fusion. Hindi naman nakakamatay ang kondisyon na ito, ngunit pag malala o kapag pinabayaan ay maaaring lumala at mahirapan nang husto sa pangaraw araw na kilos at galaw.

Huwag balewalain ang kirot na hindi nawawala o di kaya lumalala. Maaari naman maagapan kapag madiagnose agad.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

