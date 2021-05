Lumaya sa droga, tinadtad ng bala

Tadtad ng bala sa ibat-ibang bahagi ng katawan ang isang 42-anyos na nakulong dahil sa iligal na droga na siya nitong ikinamatay makaraang pagbabarilin ng hindi kilalang gunman sa Malabon City, Linggo ng gabi.

Dead on the spot si Ruben Semaco Jr., may live-in partner, taga-Barangay Longos, sanhi ng mga tama ng 9mm cal. pistol at cal. 45.

Sugatan din ang barangay tanod na si Christopher Oliver, 34, binate, na nabaril sa likurang balikat.

Sa ulat ni PMsg. Julius Mabasa ng Station Investigation Unit (SIU), alas-11:45 ng gabi, naganap ang pamamaril sa biktima.

Galing ng bahay si Semaco at lumabas sa kalsada, pero hindi pa man nakalalayo ay sumulpot ang isang lalaki na armado ng cal. 45 at cal. 9mm at niratrat ang biktima.

Tiyempo namang paparating si Oliver sakay ng minamanehong tricycle at binaril din.

Nabatid na si Semaco ay nakulong sa iligal na droga noong 2016, nakalaya lang ito matapos mag-piyansa. Ini-rehab na rin siya ng kanyang ama, pagkatapos lumabas ng kulungan. (Orlan Linde)