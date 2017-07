Lumang opisyal, itinalaga ni Duterte

Isang dating opisyal ng gobyerno ang muling in-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairman ng Dangerous Drugs Board (DDB).

Inanunsyo ng Malacañang ang pagkakatalaga kay dating Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director Dionisio Santiago bilang bagong DDB chairman.

“General Santiago’s return to the national government with his appointment to the DDB will greatly contribute to the President’s vision of a drug-free Philippines,”ani presidential spokesperson Ernesto Abella.

Simula sa Lunes, aangkinin ni Santiago ang puwestong binakante ni dating DDB chairman Benjamin Reyes na sinipa ni Pangulong Duterte matapos kontrahin ang datos ng Malacañang hinggil sa kabuuang drug users sa bansa.

Sa datos ni Reyes, nasa 1.8 milyon lang umano ang drug user sa bansa, mas mababa sa sinabi ni Pangulong Duterte na nasa apat na milyon ang gumagamit ng iligal na droga sa bansa.