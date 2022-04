Lumang litrato nina Ping, Tito benta sa mga netizen

Refreshing at talaga namang pang-timeout sa umay ng bangayan sa politika ang light and delighted YouTube interview nina Ciara Sotto, Iwa Moto sa pang-giyera tandem nina presidential bet Ping Lacson at running mate niyang si Tito Sotto.

Sa ginawang panayam nina Ciara, Iwa, parang walk o trip down memory lane ang peg ng kanilang pag-uusap dahil pinakita ang mga lumang litrato nina Senator Lacson at Senate President Sotto.

Tawang-tawa si Ciara nang ipakita ang larawan ng kaniyang daddy Tito noong 1977 na payat pa at balbas-sarado na bukas pa ang polo.

Kuwento ni Tito Sen, nagpo-produce na siya ng musika nang panahong ‘yon. Nagbiro rin siya na hindi niya isinara ang polo niya para ipakita ang kaniyang kuwintas na regalo raw ng kaniyang one and only wife na si Helen Gamboa.

Naging mahaba naman ang kuwentuhan sa lumang larawan ni Lacson na may katabi siyang bata na kuha noong 1989. Kuwento ng senador, bagong assign siya noon sa Cebu bilang opisyal ng PNP at ang batang katabi niya ay sinagip niya mula sa mga kidnapper.

Ayon kay Lacson, hindi pa siya nag-aayos ng mga gamit ay kumilos na kaagad siya para masagip ang bata na apat o limang araw nang nawawala.

“Sabi ko ‘pag ito pumalpak uuwi na ko ng Manila. Wala akong mukhang ihaharap dito, baka sabihin ako pa nagdala ng malas dito sa Cebu,” sabi ni Lacson.

Pinagmalaki naman ni Iwa na hindi tinatanggap ng kaniyang biyenan ang mga pabuya na ibinibigay ng mga magulang ng mga nasasagip ni Lacson.

Dinugtungan pa ni Tito Sen ang usapan dahil nang magpunta raw sila ni Lacson sa Negros Oriental ngayong taon lang, pinuntahan sila ng naturang bata na sinagip ni Lacson upang muling magpasalamat sa pagliligtas sa kaniya.

“Mama (malaki) na siya,” sabi ni Tito Sen sa bata na limang taon gulang noon nang masagip ni Lacson at ngayon ay nasa late 30’s na ang edad.

Napag-usapan din ang pagkakaroon ng dalawa ng bulaklaking polo pero sinabi ni Lacson na checkered na ang isinusuot niya ngayon na simbulo raw ng hard work.

Pagdating sa basketball, walang pag-aawayan sina Lacson at Sotto dahil magkapareho ang paborito nilang NBA players na sina Lebron James at Michael Jordan. Plus ang namayapang si Kobe Bryant para kay Tito Sen.