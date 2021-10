Lumang jeep resto na ngayon sa Pasig

Napakinabangan ang mga lumang jeep na ngayon ay isa nang mobile soup kitchen.

Hindi na ito nagsasakay ng pasahero kundi nagpapakain na ngayon sa mahihirap na pamilya na naapektuhan ng pandemya.

Ito ang nabuong konsepto ng Rise Against Hunger Philippines (RAHP) na tinawag nilang Kain Tayo jeepney. Nilagyan nila ito ng kumpletong pasilidad ng kusina na may modernong bersyon ng Filipino mythical bird Sarimanok.

Kaya ng mobile soup kitchen na magpakain ng 500 katao kada araw kung saan nagsimula ang pagpapakain sa Pasig Elementary School para sa mga PUV drivers at ilang pamilya mula sa arroz caldo.

“We wanted the design to be inclusive and easily appreciated by all Filipinos across the board, so we decided to go for the Sarimanok because it is a figure that has already emerged in the popular scene during the ’90s,” ayon kay architect Deo Alam.

Layunin nilang makatulong sa pamamagitan ng simpleng paraan ng pagpapakain kasabay ng pagbibida nila sa disenyo ng jeep na kakikitaan ng tunay na kulturang Pinoy. (Vick Aquino)