Lumang formula ng pelikula isinusuka ng mga manonood

Parating na sa saturation point ang nakaugaliang formula movies na namayani sa local films ng ilang dekada. Iilan na rin lang ang sikat na loveteams na kayang humatak ng manonood sa sinehan.

Dati-rati mabenta ang istorya sa komiks na isinasalin sa pelikula. Naging sandata ‘yan ng Viva Films nu’ng una nitong sabak sa film production, at dahil sa kuwentong mula sa komiks at isinalin sa big screen, isinilang ang isang Megastar, si Sharon Cuneta.

Naging trend ito sa paggawa ng pelikula. Of course, nilalahukan lang ito ng sikat na loveteams bilang mga bida, pero ginagawang glossy ang kabuuan ng pelikula, and presto, blockbuster na!

Nang malaos ang pagbabasa ng komiks, lumarga rin ang mga true to life stories ng celebrated personalities sa pulis, military, criminal at iba pa kaya namayagpag ang action movies. Pero nagsawa rin ang manonood sa takbo ng kuwento ng action films.

Matagal bago naakit muli ang moviegoers na tangkilikin ang ating pelikula. Hanggang sa nauso ang romantic-comedy films na may kasamang hugot lines pero nauta rin ang manonood dahil kaliwa’t kanan ang paggawa ng magkakaparehong concept.

Sumasablay na rin sa takilya ang ganitong klase dahil kadalasan, luma pa rin ang istorya kahit sikat at bankable ang mga bida. Kumbaga, once you’ve seen one, you’ve seen them all.

Kaya naman nagsulputan ang indie film festival dahil naipapakita ang not-your-usual-story. Kaya nga nag-hit ang Cinemalaya dahil sa hindi pangkaraniwang kuwento ng mga pelikulang hatid nila sa publiko.

At this point, sangkatutak na ang festival ng indie movies. Lumawak ang choices ng manonood. ‘Yun nga lang, limited lang ang sinehang pinagtatanghalan nito kaya iilan lang ang nakakapanood.

The clamor for change in local films pagdating sa kuwento ang hinahanap na ng manonood ngayon. Malaking sugal para sa film producers na nasanay nang matagal sa paggawa ng formula movies. Takot silang sumugal sa out of the box na kuwento, odd team up na mga bida at iba pang pagbabago.

Regal mapangahas sa Janella-Jameson movie

Look at Regal movies now. Mapangahas ang mga kuwento at not the usual stuff na laging inihahain sa manonood.

Who would ever thought na magiging blockbuster ang My 2 Mommies? Sa bago nitong offering na So Connected, inihiwalay si Janella Salvador sa ka-loveteam na si Elmo Magalona at isinalang sa baguhang si Jameson Blake na wala pang pruweba masyado bilang box-office actor. Malaking sugal pero kailangan nilang sumabay sa pagbabago sa paggawa ng local films.

Sa pamumuno sa bansa ni Presidente Digong Duterte, change is coming ang namayani sa pagsisimula ng kanyang administrasyon. Nakita sa kanya ang political will na ipatupad ng batas.

Sana, ganyan din ang mangyari sa movie industry nang sa gayon, wala mang malaking artistang bida sa pelikula eh, papasukin pa rin ito ng publiko kahit mahal na ang bayad sa mga sinehan, huh!