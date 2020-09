Lumaki ilong: Janella ‘lalake’ ang anak?

Pinipilit si Janella Salvador ng kanyang mga follower sa Instagram na magposte ng larawan na whole body, at hindi puro mukha lang ang ipinapakita niya.

Sa pinoste ni Janella sa IG niya, na naka-side view ang aktres at kumakain ng strawberries habang nasa isang kamay niya ang tasa ng English tea, humamig ng kantiyaw ang aktres.

Mababasa sa mga comment ng mga fan na tigilan na raw ni Janella ang pagtatago ng kanyang tiyan sa mga pinipiling anggulo. ‘Wag ding itago ang kanyang ipinagbubuntis sa mga maluluwag na mga damit.

@donlysenorita: “Puro muna siya side view, back view, patagilid view para ‘di halata pero alam naman na namin ma sizt (sister) even the first B came out.”

Ipinapaliwanag naman ng mga fan niya na susuportahan pa rin sya kahit may anak na ito.

@abaigartine: “Support you all the way, anuman yang decision mo our living Carmela, we’re always here!! Love you.”

May iba na nanghula na lalake ang magiging anak ni Janella.

@pheycats: “Lumaki ilong mo feeling ko lalaki yang anak mo luwagan ang damet para ‘di halata.”

Sa kasalukuyan ay nasa United Kingdom nga si Janella kasama ang boyfriend na si Markus Paterson at ina na si Janine Desiderio. (Rey Pumaloy)