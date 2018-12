Luis susugurin ang nanlalait kay Jessy

Gustong puntahan at komprontahin ni Luis Manzano ang kanyang basher dahil sa pamimintas nito hindi lang sa kanya kundi sa kasintahang si Jessy Mendiola.

Nag-tweet si Luis na humihingi ng pabor sa kanyang mga follower na bigyan siya ng impormasyon kung saan matatagpuan ang ba­sher dahil pupuntahan niya ito at haharapin.

“Hi Guys! Any info on this guy including his working hours? Gusto ko lang subukan kung kaya niya sabihin sa akin ng harap-harapan mga bira niya, he deleted his tweet at block pa ata ako nung sinabi ko na pupuntahan ko pa, send details please,” sabi ni Luis.

Kalakip ng tweet ni Luis ang Facebook account ng lalake at ang mga tweet nito tungkol sa kanila ni Jessy.

“Hindi papatok movie niyang si Jessy and look at the comments now, almost eve­ryone dislikes her. Smh,” sabi ng basher.

Nag-comment din itong hindi nakakalikig ang pagpa-flash ng mukha ni Luis kapag may production number si Jessy. Kinuwestiyon nito kung bakit binibigyan pa ng importansya ng ASAP ang aktres.

“Huwag na please i-focus ang mukha ni Luis Manzano kapag may prod si Jessy. Hindi nakakakilig. Nakakasama ng panonood-and bakit ba may prod ‘yang si Jessy?” say pa rin ng basher.

Napikon si Luis sa masasakit na mensahe ng basher kaya gusto nitong harapin ito nang personal.­ Pero pinayuhan si Luis ng kanyang mga follower and supporter na huwag nang patulan ang basher dahil mag-aaksaya lang ito ng effort.

Sinabi pa ng ilan niyang mga follower na isa lang ang basher sa maraming nanlalait sa kanilang relasyon ni Jessy, at sa kasintahan mismo.

Ibig bang sabihin, iisa-isahin ni Luis ang mga ito para puntahan at komprontahin.

Dedmahin na lang daw sana ni Luis ang mga basher at i-block ang mga ito para hindi siya nakakabasa ng mga masasamang comment laban sa kanila ni Jessy.