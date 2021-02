Luis sinalo show ni Billy sa Dos

Handa na ang Kapamilya musical variety competition na “Your Face Sounds Familiar” (YFSF) sa mga pasabog nito sa ikatlong season tampok ang nakabibilib na pagpapalit ng anyo at boses ng mga celebrity na kalahok simula kagabi, ika-20 ng Pebrero.

Makakasama tuwing Sabado ng 8 pm at Linggo ng 7:30 pm ang “Pambansang Host” na si Luis Manzano (kapalit ni Billy Crawford na nasa TV5 na) at ang mga miyembro ng Jury na sina Mr. Pure Energy Gary Valenciano, King of OPM Ogie Alcasid, at Megastar Sharon Cuneta, at celebrity mentors na sina Jed Madela and Nyoy Volante, na gagabay sa mga kalahok sa kanilang mga performance.

Kabilang sa mga tumanggap ng hamon sa paggaya sa mga sikat na performer sa bansa at sa mundo sina new breed actor Christian Bables, viral crooner CJ Navato, pop royalty Geneva Cruz, sample king Jhong Hilario, soul diva Klarisse de Guzman, Pinoy Big Belter Lie Reposposa, rising sweetheart Vivoree Esclito, at ang Idol trio na iDOLLS na sina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario.

Ngayong taon, mas gaganahan pa ang mga tumatangkilik sa programa dahil magkakaroon ng gap show ang “YFSF” sa Kapamilya Online Live kasama sina Darren Espanto at AC Bonifacio. (Dondon Sermino)