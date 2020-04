Luis Manzano ikinumpara sa ‘ebak’ ni Alex Gonzaga

Bumida nang husto at lumalabas na perfect boyfriend si Luis Manzano sa papuri sa kanya ng kasintahang si Jessy Mendiola, sa sinulat nitong birthday greeting para sa binata.

Halos ilagay sa pedestal ni Jessy si Luis sa mga binanggit nitong kapuri-puring katangian.

“Mahirap hanapin”, “nagi-isa lang” o “rare” ang bungad na deskripsyon ni Jessy. Makikita sa Instagram ni Jessy ang larawan ni Luis na nakangiti.

Sa caption ay inisa-isa ni Jessy ang mga natatanging karakter ng boyfriend.

“You are rare. I’m grateful to have met such man as you. I’ve always admired your patience and kindness. Not once you have made feel anyone feel uncomfortable in your presence. People light up when you walk into a room and you always make sure that every person you’re with feels important.

Thank you for having such a wonderful heart. I wish you good health, happiness and more than anything else…what your heart truly desires…Happy birthday my love. I love you,” mensahe ni Jessy kay Luis.

Kung mabango ang tingin ni Jessy kay Luis, sa tae naman inihalintulad ni Alex Gonzaga si Luis. Binati ni Alex si Luis sa kanyang tweet at tinawag na kuya, pero inihalintulad din niya ito sa ‘tubol’ o matigas na ebak.

Anyway, hindi na siniseryoso sa socmed ang bangayan at laitan nina Luis at Alex. (Rey Pumaloy)