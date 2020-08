Luis, Kean pinahiya ni Alex

Pinagtulungang buwisitin nina Luis Manzano, Kean Cipriano, Wacky Kiray si Alex Gonzaga sa Twitter kaugnay sa pelikula nito na ‘The Way U Lied’ kasama sina Xian Lim, Kylie Verzosa.

Banat ni Luis, magpapa-root canal na lang siya kesa panoorin ang movie na `yon. Ayaw raw niyang masira ang araw niya dahil kay Alex.

Hirit naman ni Kean, napanood na raw niya ang pelikula. Pinuri niya ang acting nina Xian at Kylie, ang cinematography, pero hindi ang acting ni Alex. At dahil doon ay sunod-sunod ang pang-aalaska nila kay Alex.

Sawsaw na saad naman ni Wacky Kiray, na pinagtabi ang mga larawan nina Alex at Sylvester Stallone na parehong naka-head band, action star na rind aw si Alex.

At reklamo pa ulit ni Luis, hanggang ngayon ay wala pa silang napapakinabangan mula kay Alex, matapos daw silang gamitin nito sa kanyang mga vlog. Eh, ang laki nga raw ng kita nito sa YouTube.

At siyempre gumanti si Alex sa dalawa, at ipinagmalaki na basted sina Luis at Kean sa kanila ng ate niyang si Toni Gonzaga. At mukhang ‘toge’ ang tawag ni Alex kay Wacky.

Amy, Karen suportado sina Tunying, Baja sa DZRH

Suportado nina Amy Perez, Karen Davila ang paglipat nina Anthony Taberna at Gerry Baja sa DZRH, mula sa DZMM.

“Kahit saan pa tayo lahat mapunta, tayo’y kapamilya. Hindi madali na tayo’y nagkakahiwalay, pero ganon ang itinakda ng tadhana sa ngayon.

“I always say, take the bad with the good, the best is yet to come. God is always good. Good morning,” sabi ni Karen.

Balitang susunod na rin si Ted Failon.

Anak ni Rufa Mae dugo ilong sa US

Nataranta si Rufa Mae Quinto nang tatlong beses nagdugo ang ilong ng kanyang anak na si Alexandria Magallanes. Bigla nga silang nag-alsa balutan at lumipat ng ibang bahay.

Ayon sa Instagram post ni Rufa Mae, ang klima sa California ang rason ng nose bleed ng kanyang anak. Nakuha pang magbiro ni Rufa Mae sa kalagayan ng anak, nang sabihin nitong hindi ang pagi-English ng bata ang rason ng pagdugo ng ilong nito.

“Dahil sa wild fire sa California, super usok + hottest weather has ever been on earth dito sa California. Kaya naman minabuti na naming iligtas si @alexandriamagallanes para di na mag nose bleed. 3x kasi sya nag-nose bleed sa init ng weather not sa English,” sey niya.

Billy iniyakan ang Jabbawockeez

Naging emosyonal si Billy Crawford sa napanood na performance ng Pinoy dance group sa Amerika. Pinoste ni Billy ang video ng Jabbawockeez na nagpapakita ng husay ng mga ito sa pagsayaw.

Parang computer-generated ang dance move ng grupo. Makinis ang sabay-sabay na galaw nila, dahilan para maiyak sa kasiyahan si Billy.

“@jabbawockeez. These guys have been the truth since day 1! I personally think this is the best choreography and execution I’ve ever seen! @phididdy_in_sincity_ @kidrainen_ and the rest of the @jabbawockeez congratulations.

“Literally this had me in tears and touched something in me that was missing for a long time! Thanks for the inspiration, motivation and the respect of getting your emotions out there to touch peoples lives all over the world! Such a damn treat to watch and absorb. #mabuhay MORE pls! teyanataylor and to a dope song!” sabi ni Billy.

Zsa Zsa mag-aalaga ng kalabaw

Sa probinsya planong magretiro ni Zsa Zsa Padilla, at posibleng sa ipinagawa niyang rest house ‘yon, ang ‘Casa Esperanza’. Bukod sa maganda at relaxing ambiance, maraming tanim sa farm na `yon.

At kaaliw pa na halip na kumuha ng makinarya, gustong bumili ng kalabaw ni Zsa Zsa para ito ang gamiting pang-araro sa kanilang palayan.

Plano pa lang ang pagbili ng kalabaw, pero may naisip na agad na pangalan si Zsa Zsa, ang ‘Diomedes’.