Luis inaliw ang mga nag-iiyakang Kapamilya fan

Inaliw at binaliw na naman ni Luis Manzano ang mga netizen nang magposte ito ng lumang video sa gitna ng pagdadalamhati ng kapwa niyang mga artista sa ABS-CBN dahil sa pagsasara nito.

Nagposte si Luis sa kanyang Instagram ng ribbon ng Kapamilya at sa isa pang frame ay mapapanood naman ang compilation ng mga dance move niya sa mga nagsarang game show sa Dos.

Sinadya ni Luis ang mag-upload sa kanyang IG ng mga nakakatawang dance routine niya para pambalanse sa malungkot na kaganapan sa mga Kapamilya.

“At dahil mag-sign off muna ang Kapamilya…hayaan niyo na ito ang huli niyo munang maalala mula sa aming kapamilya love you all,” sabi ni Luis.

Mababasa sa mga comment ang mga halakhakan ng kanyang mga follower.

Daddy Bae baliw na rin sa TikTok

Pagdating sa kalokohan sa social media at pagsawsaw sa TikTok, hindi pahuhuli ang tatay ni Alden Richards, o si Daddy Bae, o Richard Faulkerson.

Pati ang lola ni Alden ay ginamit ni Daddy Bae sa pagsabay nito sa TikTok. Nag-tweet si Daddy Bae kasama ang lola ni Alden na nakaharap sa oven at paulit-paulit na pinabubuksan nito ang oven.

Gustong pakinggan ni Daddy Bae ang tunog na idinudulot ng pagbukas ng oven. Pagkatapos ng ilang beses na pagbukas, saka tumugtog ang music sa TikTok at sinabayan nila ito ng pagbukas ng oven at pagsayaw.

Game namang nakisayaw ang lola ni Alden, na natuwa rin sa pagsasayaw ni Daddy Bae.

Ilang segundo lang ang pagti-TikTok at makikitang tawa nang tawa ang ama ni Alden.

Ai-Ai tinalakan ng mga kostumer

Nakikiusap si Ai-Ai delas Alas sa kanyang mga kliyente na huwag siyang sisihin ng mga ito. Naglabas ng kanyang saloobin ang komedyante sa pamamagitan ng pagpuposte ng larawan nilang mag-anak.

Sa message ay ipinaliwanag ni Ai-Ai ang kanilang sitwasyon kung bakit hindi niya mapagbigyan lahat ng mga gustong umorder ng tinapay.

“Hindi po per tao ang basis namin. We’re basing it po on the costumers’ order. We usually have a cut off of 300 pcs per day. Minsan po tina-try namin 400 pcs.

“We don’t use any machines po pag nagmamasa ng bread. It’s all man power po talaga. Family members lang po lahat gumagawa and we’re only 6 po. Minsan po hindi pa kumpleto kasi some of us have other work to do.

“We hope everyone understands that we are trying our best to accommodate all your orders as soon as possible. There’s no need to be rude. We’re already experiencing hard time due to this pandemic. The least we could do is be nice to each other. Thank you!”