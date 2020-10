Luis, Charo mapapanood na sa Cignal 22

Ang bongga lang na available na rin ang Kapamilya Channel sa Cignal satellite TV channel 22 kaya naman mas maraming Pilipino ang makakapanood ng mga minahal nilang ABS-CBN show.

Simula ngayong weekend (Oct. 24 at 25), masusubaybayan na sa Kapamilya Channel ang bagong episodes ng mystery music game show na “I Can See Your Voice” na hinu-host ni Luis Manzano, “Paano Kita Mapasasalamatan,” at “Iba ‘Yan,” at ang pagbabalik ng “MMK” ni Charo Santos. Dapat ding abangan ang pagsisimula ng teleseryeng “Bagong Umaga” sa Lunes (Oktubre 26).

Napapanood din sa Kapamilya Channel ang “FPJ’s Ang Probinsyano,” “Ang Sa Iyo Ay Akin,” at “Walang Hanggang Paalam,” live episodes ng “It’s Showtime,” “ASAP Natin ‘To,” at “Magandang Buhay,” at “TV Patrol.”

Araw-araw ring umeere rito ang Kapamilya Daily Mass, educational programs, mga pelikula, at replay ng mga minahal na Kapamilya show.

Bukod sa Cignal, available rin ang Kapamilya Channel sa SKYcable channel 8 sa SD at channel 167 sa HD, Cablelink channel 8, GSAT Direct TV channel 22, at karamihan ng cable operators na miyembro ng Philippine Cable and Telecommunications Association (PCTA). (DS)