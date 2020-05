Luis, Alex pasimuno ng bingo sa online

Patuloy na magbibigay ng saya, inspirasyon, at impormasyon ang ABS-CBN at sa paglulunsad nito ng Online Kapamilya Shows o “OKS,” kung saan makakasama ang iba’t ibang Kapamilya star para damayan ang mga manonood sa kanilang tahanan ngayong quarantine.

Tampok sa OKS ang mga programang madali at mabilis panoorin at linggo-linggong mapapanood sa oks.abs-cbn.com at ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Magbubukas ang panibagong digital platform nang may kilig at tawanan sa “Paligayahin Niyo Ako,” isang weekly dating challenge na pagbibidahan ng “Ang Lihim Ni Ligaya” stars na sina Kit Thompson, Argel Saycon, Raven Molina, at Ivana Alawi. Dito, maglalaban-laban ang mga binata upang makuha ang puso ni Ivana at manalo ng isang Zoom date kasama ang dalaga. Mapapanood ito tuwing Huwebes, 9 PM.

Makakasama rin ang netizens sa kulitan at kamustahan nina Angelica, John Prats, Pooh, Jason Gainza, Ryan Bang, at Zanjoe Marudo sa “At Home with Banana Sundae” tuwing Biyernes, 7 PM.

All-star ang kwentuhan ni Ruffa Gutierrez sa “Love Thy Chika,” kung saan makikipagkamustahan siya sa “Love Thy Woman” co-stars niyang sina Christopher de Leon, Sunshine Cruz, Eula Valdes, Yam Concepcion, Xian Lim, at Kim Chiu. Abangan din ang pagbibigay-saya ng special guest appearance ni Annabelle Rama sa talk show na mapapanood tuwing Linggo simula Mayo 17, 12 NN.

Samantala, full force naman ang barkada ng “I Can See Your Voice” nina Luis Manzano, Andrew E, Alex Gonzaga, Bayani Agbayani, Angeline Quinto, Kean Cipriano, at Wacky Kiray sa online version ng Pinoy bingo sa “Bingo Ka ‘Day” at nakakatuwang guessing game sa ”Hula Who” tuwing weekend, 6 PM.

Libreng medical consultation naman ang hatid nina Jodi Sta. Maria at Dr. Suzie Mercado sa “Doc Knows Best” kada Sabado ng 11 AM simula Mayo 16, habang ipapasilip nina Angelica Panganiban, Billy Crawford, at Coleen Garcia ang mga buhay nila bilang pet owners sa “KaPET Lang,” kada Linggo ng 5 PM simula Mayo 17. (Dondon Sermino)