Lugi ng Napocor sa bagsak piso babawiin

Hinihiling ng National Power Corporation (Napocor) sa Energy Regulatory Commission (ERC) na payagan itong singilin sa mga customer sa mga liblib na isla ang naging karagdagang gastos nito dahil sa pagbagsak ng piso na umabot sa P8.49 milyon para sa Small Power Utilities Group (SPUG).

Ang NPC-SPUG ang nagdadala ng kuryente sa mga liblib na lugar at lumaki ang gastos nito dahil sa pagsadsad ng piso laban sa dolyar. May mga utang na dolyar ang NPC-SPUG na binabayaran at ang interes nito at mismong pagbayad ng mga utang ay nagmahal. Dolyar ang kailangang ibayad na kailangan pang bilhin.

Pinapayagan ng ERC ang mga kompanya na singilin sa mga customer nito ang kulang at i-refund naman kung sumobra ang nakubra kung ito ay dahil sa paggalaw ng piso sa dolyar.

Ang adjustment na tinatawag na Incremental Currency Exchange Rate Adjustment ay pinayagan ng ERC noon pang Pebrero 2003.

Giit ng ERC, ang hinihingi pa lang nitong kubrahin ay ang mula Enero 2020 hanggang Hunyo 2020 para sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Ayon sa ERC, nais ng NPC-SPUG na kolektahin ang kulang sa loob ng 12 buwan sa halagang 1.54 sentimos per kilowatt hour para mabawi ang P8.49 milyon. (Eileen Mencias)