Lucio Tan pinasuka ni Duterte ng P6B sa utang

Tinanggap na kahapo­n ng Department of Transportation (DOTr) ang alok ng Philippine Airlines (PAL) na P6 bilyong­ halaga para maareglo ng kompanya ng business tycoon na si Lucio Tan ang pagkakautang nito sa gobyerno.

Nagkasundo ang magkabilang panig, isang araw na lamang ang natitira bago matapos ang 10 araw na deadline ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa PAL, para bayaran ang unpaid navigational charges at iba pang pagkakautang ng kompanya sa Civil Aviation Authority of the Phi­lippines (CAAP) at Manila International Airport Authority (MIAA).

“The DOTr has accepted the offer of PAL to pay in full the P6 billion claims of the CAAP/MIAA and PAL commits to keep all transactions updated and current with the CAAP/MIAA,” ayon sa joint statement na inilabas ng DOTr at PAL kahapon.

Sinabi pa sa joint statement na nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig matapos ang ilang buwan na ‘validation and reconciliation of accounts’.

Una nang ipinahaya­g ng DOTr na hanggang noong Setyembre 26 ay mayroong unpaid navigational charges at iba pang bayarin ang PAL sa MIAA na nagkakahalaga ng P322,112.385.

Habang umaabot naman sa P6,965,146,149.63 ang kinakailangan pang singilin ng CAAP sa PAL hanggang noong Hulyo 30 ng taong ito.