Lucio Tan nganga sa Sangley Airport

KINANSELA na ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite ang joint venture nito sa MacroAsia Corp. ni Lucio Tan kasama ang China Communications Construction Co. Ltd. para sa Sangley Point International Airport project.

“Cancelled,” sabi ni Cavite governor Jonvic Remulla sa post sa kanyang official Facebook account.

Ayon kay Remulla, inirekomenda ng Cavite Provincial Government Special Selection Committee na huwag aprubahan ang redevelopment ng Sangley airport na ayon sa plano ng consortium ng MacroAsia dahil kulang-kulang ang isinumite nitong requirements para mabuo ang kasunduan.

Natanggap ni Remulla ang rekomendasyon nitong Enero 26 at agad na inaprubahan.

Kanselado man ang joint venture, sinabi ni Remulla na naniniwala siyang mahalagang magkaroon ng bagong international airport para sa bansa pagdating ng panahon at hindi sarado ang pintuan sa consortium ng MacroAsia at China Communications dahil maari naman itong mag-apply muli.

Sa disclosure sa stock exchange kahapon, sinabi ng MacroAsia na natanggap nito ang email mula sa pamahalaang lalawigan ng Cavite noong January 26 na nagsasabing kanselado na ang Notice of Selection and Award nito para sa Sangley Point International Airport Project na ibinigay noong February 12, 2020.

“I still believe that a new international airport is important for the country in the long run and it must be stressed that cancellation is not in prejudice of anyone applying again,” sabi ni Remulla.

Dagdag niya, uumpisahan muli ang proseso at umaasa siyang magkakaroon ng matagumpay na negosasyon sa kuwa¬lipikadong partner sa October 2021. (Eileen Mencias)