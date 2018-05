Lucio Tan lugi ng P800M sa PAL

Nalugi ng halos P800 milyon ang Philippine Airlines (PAL) na pag-aari ng business tycoon na si Lucio Tan sa unang quarter ngayong taon dahil sa malaking gastos nito.

Batay sa isinumiteng ulat ng PAL Holdings Inc. sa Philippine Stock Exchange (PSE), inihayag ng kompanya na nakapagtala ito ng net loss na P799.69 milyon sa unang quarter ng taon na mas malaki kumpara sa naitala nilang pagkalugi sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na umabot sa P750.79 milyon.

Ang net loss umano sa equity holders ay umabot ng P1.11 bilyon sa ­unang quarter ng 2018, na mas malaki kumpara sa P954.324 milyon noong nakaraang taon.

Lumaki naman umano ang kinita ng PAL sa ­unang quarter na nakapagtala ng 12.7 porsiyento o P36.79 bilyon mula sa P32.65 bil­yon sa parehong panahon noong 2017 ngunit mas malaki ang gastos ng kompanya.

Ang total expenses ng kompanya ay umabot ng halos 14 porsiyento o P36.90 bilyon mula Enero hanggang Marso kumpara sa P32.39 bilyon noong 2017.

“The increase was primarily due to higher expenses related to ­flying operations, passenger service, aircraft and traffic servicing, reservations and sales and general and administrative accounts offset in part by the decrease in maintenance expenses,” pahayag ng PAL Holdings.

Nakapagtala ang PAL ng pagtaas sa kanilang flying operations expen­ses na 18.4 porsiyento o P19.81 bilyon sa unang quarter mula sa P16.73 bilyon noong nakaraang taon dahil sa mataas ng fuel cost at lease charges.

Ang jet fuel na siyang pinakamalaking operating­ expenses ng PAL ay nakapagrehistro din ng karagdagang average fuel price per barrel na umabot ng $88.24 ngayong taon kumpara noong 2017 na $76.15.