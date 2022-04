Lucero, UP dinurog UE

Nagtala ng double-double performance si Zavier Lucero, 20 points at 14 rebounds, upang pamunuan ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa 81-68 panalo kontra University of the East (UE) Red Warriors sa ikalawang laban ng UAAP Season 84 men’s basketball tournament second round eliminations, Martes, sa MOA Arena.

Umayuda sa Maroons sina Ricci Rivero na pumoste ng 17 points, apat na rebounds at tig-dalawang assists at steals, at CJ Cansino na may walong puntos at anim na rebounds.

Mananatili sa ikalawang puwesto nang UP, hawak ang kartadang 10-2 win-loss, at naibagahe ang twice-to-beat advantage papasok sa Final Four ng torneo.

Sa ikatlong yugto, napanatili ng Fighting Maroons ang kanilang kalamangan at wakasan ang third quarter sa 59-44.

Kapos para sa UE ang 15 points ni Jose Antiporda, 13 markers, siyam na rebounds ni Nicholas Paranada at siyam na puntos at 11 boards ni Clint Escamis.

Bababa ang marka ng Red Warriors, malabo na sa Final Four picture, sa 0-11 card.

Samantala, makakabangga ng UP sa darating na Huwebes ang panig ng UST Growling Tigers. (Janiel Abby Toralba)