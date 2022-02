Lucero sokpa sa UP Maroons

TULOY sa pagpapalakas ng lineup para sa darating na UAAP Season 84 ang University of the Philippines Fighting Maroons matapos masungkit si Filipino-American cager Zavier Lucero.

Ayon sa naunang ulat ng Spin.ph, nag-commit na para sa Fighting Maroons ang 6-foot-6 forward na nag-aral sa CSU Maritime Academy sa California.

Sa ikatlong taon ni Lucero sa Keelhaulers, pumoste ang basketbolista ng averages na 19.4 points, 10.2 rebounds, 2.3 assists, 1.2 steals at 1.2 blocks.

Naging Honorable Mention ang 22-year-old hooper sa 2020 NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) Division II Men’s Basketball All-American Team, three-time All-Cal Pac Conference First Team member at nasungkit rin ang 2018 Freshman of the Year Award. (Abante Sports)