Luceno, UP amoy titulo: Sinilat Ateneo

NAGBAON si Zavier Luceno ng 17 points, 13 rebounds at tig-2 assists at blocks nang muling yanigin ng UP Fighting Marons ang Ateneo Blue Eagles , 81-74, sa overtime at dakmain ang 1-0 lead sa 84th University Athletic Association of the Philippines 2022 Finals Game 1 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay Linggo ng gabi.

May mahalagang 19 markers si Ricci Paolo Rivero upang dalawahang sunod ng State U ang ADMU sa paglapit sa titulo at wakasan ang may 36 na taong tagtuyot, makaraan ang tanging kampeonato noon pang 1986.

Hinabol ng Diliman-based squad ang kalamangan ng Ateneo, 60-68, at tumabla sa 70-all kasunod ng three-pointer ni James Spencer sa huling 24.7 segundo.

Sa OT, rumatsada ang Maroons sa pangunguna ni Rivero at Carl Vincent Tamayo na pinaangat ang koponan sa limang puntos, 79-74, 2:04 minute. Kinalaunan, hindi na nakaporma pa ang defending champions Ateneo.

Katuwang sa tagumpay si Spencer na umiskor ng 13, Malick Diouf na may 10 pts. at 15 rebs. at Tamayo na nag-ambag ng 10 puntos.

Nabalewala para sa Ateneo ang kinayod ni Ange Kouame na 18 points at 11 rebounds gayundin ang tig-17 markers nina SJ Belangel at Raffy Verano.

Game 2 sa Miyerkoles sa Pasay venue pa rin.

Ang iskor:

UP 81 – Rivero 19, Lucero 17, Spencer 13, Diouf 10, Tamayo 10, Cagulangan 4, Alarcon 4, Abadiano 4, Fortea 0, Ramos 0.

ADMU 74 – Kouame 18, Belangel 17, Verano 17, Mamuyac 7, Ildefonso 6, Andrade 3, Chiu 2, Koon 2, Daves 2, Tio 0, Padrigao 0.

Quarters: 17-19, 32-31, 49-54, 70-70, 81-74. (Janiel Abby Toralba)