Kamakailan ay binuksan ng Land Transportation Office (LTO) ang bago nitong internet portal na Land Transport Management System (LTMS). Sa pamamagitan nito, maari nang ayusin ang driver’s license gamit ang LTMS. Puede nang isumite ang aplikasyon para sa bago o renewal ng lisensiya.

At kung gagawa ng personal account sa portal.lto.gov.ph, maaari nang magbayad para sa lisensiya gamit ang account na ito.

Mabilis na tinapos ang pilot test ng sistema dahil na rin sa Covid-19 pandemic, kung saan kinakailangang ng bagong proseso upang iwasan ang pagkalat ng virus. Mababawasan ng LTMS ang physical contact sa pagitan ng mga tauhan ng LTO at mga aplikante.

“We are fast-tracking necessary preparations so that more LTO offices will be equipped with the LTMS. Rest assured that while we shift to the new normal, we will surely adapt to digitalization,” sabi ni LTO chief Asssistant Secretary Edgar Galvante.

Ginamit ko noong isang linggo ang online service na lto.net.ph para magreserba ng LTO pass para sa renewal ng rehistro ng sasakyan.

Mabilis ang proseso. Nagreserba ako ng appointment sa Pasig District Office. Wala pang 30 minutos, kinumpirma ng system ang appointment para sa June 30; nagbigay pa ng listahan ng mga kailangang dokumento, kasama ang smoke emission certificate.

Para walang maging problema, nagpasya akong lakarin ang smoke emission isang araw bago ang appointment.

Pumunta ako sa Ynares Center-Pasig kung saan ako nagpapa-test ng emission sa mga nakaraang taon. Laking gulat ko na sarado na ang smoke emission testing center sa tabi ng LTO Pasig Office. Lumipat ako sa Batangay Kapitolyo; lahat ng alam kong testing center sa lugar ay sarado na lahat.

Isa na lamang ang bukas, yung nasa Capitol Commons, pero hindi tumatanggap ng walk-in. By appointment ang pagkuha ng emission test certificate, pero aabutin ng ilang linggo bago makakuha ng appointment. (Hulyo 25 ang ibinigay na appointent sa akin.)

Ayon sa nagpagtanungan ko, puede magbaka-sakali sa emission testing center sa Boni Ave, Mandaluyong o sa Pasay. Mula sa Pasig, pupunta ako sa Mandaluyong o sa Pasay na walang katiyakan!

Eto pala ang tinutukoy sa ilang car-oriented facebook post. Kung gusto raw makasiguro sa emission testing, natutulog na ang mga tao sa labas ng test center para makapasok kinabukasan.

Asec Galvante, akala ko ba gusto ninyong mapadali ang transaction sa LTO? Napilitan akong kanselahin ang June 30 appointment dahil wala akong nakuhang smoke emission certificate.

Alam ko na may plano ang LTO sa maglunsad ng motor vehicle inspection system (MVIS) bilang bahagi ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng MVIS, hindi na mai-rehistro ang mga karag-karag na sasakyan na hindi papasa sa komprehensibong inspection. Suportado po natin ang planong MVIS.

Pero ano etong ginawa ninyo, Asec Galvante? Hindi pa handa ang mga MVIS, binawasan na ang mga Private Emission Testing Centers (PETC)? Saan kami kukuha ng smoke emission certificate na kailangan sa rehistro ng sasakyan? Milyun-milyong motorsiklo, tricycle, kotse, SUV, LCV, trak at bus ang kailangan ng rehistro. Hindi natin kailangan ang dagdag na pahirap sa panahon ng Covid-19 pandemic.