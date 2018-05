LTO official pinasibak ni Tugade

AGAD pinasibak ni Transportation Secretary Arthur Tugade kay Land Transportation Office chief Edgar Galvante ang officer-in-charge (OIC) ng LTO sa Tarlac na si Rodel Yambao matapos itong hulihin ng mga pulis dahil sa pag-iingat ng iligal na droga.

“Kung involved kayo sa korapsyon, lalong lalo na sa droga, pasensyahan tayo, sipain ko kayo,” sabi ni Tugade.

Ayon sa Department of Transportation, hinuli si Yambao noong Miyerkoles, May 8, sa isang operation ng Tarlac police at mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Sabi ng DoTr, siyam na sachet ng inaakalang shabu ang kinuha ng mga pulis sa bahay ni Yambao sa Brgy. San Roque.

May nakuha din ang mga pulis na granada at mga bala ng baril kay Yambao.

Pinaiimbestigahan din ni Tugade kay Galvante kung may pangongotong ding ginawa si Yambao.

Tinawag na ‘anay sa lipunan’ ni Tugade ang sinibak na opisyal ng LTO sa Tarlac.

“Iyong mga corrupt nga hindi natin pinalalampas, eto pa kayang sangkot sa ipinagbabawal na gamot? Ang mga anay na gaya mo, walang puwang sa departamentong ito, lalo na sa lipunan na galit na galit sa droga!,” pagalit na inihayag ni Tugade.