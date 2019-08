LTO namakyaw ng ₱3.9M iPhone, load

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang Land Transportation Office (LTO) dahil sa P3.9 milyong kabuuang halaga ng pondong pinambili ng dalawang sangay nito sa Metro Manila at Region 4-A o Calabarzon ng mga iPhone, iPad mini, at prepaid load para sa kanilang mga opisyal at empleyado.

Nakasaad ito sa 2018 Annual Audit Report ng COA sa Department of Transportation (DOTr) kung saan isang attached agency ang LTO.

Batay sa COA report,­ para sa CY (Calendar Year) 2015 hanggang CY 2017, nasa P2,672,830.00 ang pinambili ng LTO-National Capital Region ng mga iPhone 6 at iPad mini habang gumastos naman ang LTO-Region 4A ng P660,769.92 para sa mga postpaid mobile cellular phone unit na naka-subscribe sa kanilang mga opisyal at kawani sa regional office at district office.

Umabot sa P3,333, 599.95 ang total amount na nilustay para sa mga gadget habang nasa P649,868.64 naman ang ginastos para sa cell card allowance.

“The procurement and granting of cellular phones, tablets and cell card allowances that are individually and personally subscribed in the name of the officials and employees are unnecessary and excessive under COA Circular No. 2012-003 and consi­dered non-responsive to the government’s call for judicious and prudent use of government funds and/or resources,”­ sabi ng COA.

Tinawag ng COA na ‘irregular expenses’ ang pagbibigay ng mga monthly cellphone card allo­wance dahil hindi ito inaprubahan ng Commission on Civil Service (CSC) Regional Office.

Nakasaad din sa COA report na kanila nang napagkasunduan ng ahensiya na iwasan ang pagbili ng mga high-end cellphone o electronic gadgets ma­liban kung ‘justified’ ang pagbili nito alinsunod sa tinatakda ng COA circular.

Pinalimitahan din ng COA ang pagbibigay ng cellphone sa mga ‘qualified official and employees’.

Pinakukunsidera rin ng COA na mabigyan ng cellphone ang iba pang qualified employee na nangangailangan nito para sa pagpatupad ng kanilang trabaho.