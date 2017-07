LTO, LTFRB pag-iisahin; pagtatagtag ng railway at airport authority isinulong

Sa katwirang dapat ay isang ahensya lamang ang nangangasiwa sa sector ng transportasyon sa bansa, imumungkahi ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagtatag ng Land Transportation Authority at Philippine Railway Authority at Philippine Airports Authority.

Sa kanyang speech sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 17th Congress, sinab­i ni Alvarez na malaki ang pangangailangan para ma-streamline ang land transportation, railways, seaports at airports.

“We should look into how land transprtation, railways, airports and seaports are organized and regula­ted. A review of these ­areas if public interest would show how chaotic their re­gulatory frameworks are,” pahayag ni Alvarez.

Imumungkahi ni Alvarez na pag-isahin na lang ang Land Transportation Office (LTO) at Land Transportation and Franchising Board (LTFRB)­.

Pagtatatag ng Philippine Railway Authority na magbibigay daan para magkaroon na lamang ng standard fare sa lahat ng railway sa bansa.

Kung mayroon uma­nong Philippine Airports Authority ay iisang charte­r na lamang ang gagamiti­n kumpara sa kasalukuyang sistema na ang mga airlines ay may kanya-kanyan­g charter kaya naman walang oversight at iisang standards na sinusunod.

Isusulong din ni Alvarez sa Kamara, na kaila­ngang humingi ng legislative franchise ang lahat ng operators ng casinos, public transportation at mi­ning companies.