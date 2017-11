LTO hindi natinag kay Isabel at bitbit na 2 abogado

Lumutang na ang ex-beauty queen na si ­Maria Isabel Lopez sa Land Transportation Office (LTO) makaraang ipatawag at pinagpaliwanag kung bakit hindi dapat ikansela o isuspende ang lisensya nito, matapos na labagin ang security protocol nang alisin umano nito ang traffic cones at gamitin ang lane sa EDSA na nakalaan para sa mga delegado ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Dumating si Lopez sa LTO-Law Enforcement Service office ni Director Francis Ray Almora kasama ang mga abogadong sina Katherine Pa­nguban at Maria Sol Taule kahapon ng alas-10:00 ng umaga.

Ayon kay Almora, hindi pa makapagbigay ng desisyon ang LTO sa insidente dahil hindi nagsumite ng petition paper si Lopez.

“Her lawyers said that they will file a petition paper within the day. But unfortunately Ms. ­Lopez was not ready with a formal position paper. She just narrated her … the event that transpired according to her appreciation … sa kanyang side lang po,” ayon kay Almora.

“So we have to require them to submit ‘yung formal po na position paper po nila until this afternoon. At kanilang ilalabas ang desisyon limang araw kapag natanggap na namin ang petisyon ni Lopez,” ayon pa kay Almora.

Sa pahayag ni Lopez, hindi umano nito intensyong lumabag sa security protocol sa pag-aalis ng traffic cones at dumaan sa lane sa EDSA.